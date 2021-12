Hàng loạt mặt hàng đã tăng phi mã trong năm nay. Giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều năm lên trên 86 USD/thùng. Giá thép xây dựng năm nay cũng thiết lập kỷ lục bởi làn sóng đầu tư công trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, giá hàng loạt nguyên liệu đầu vào như than, quặng sắt cũng đều tăng mạnh thúc giá mặt hàng này tăng cao.

Giá than thế giới liên tục thiết lập đỉnh giá mới, có lúc đã đạt đỉnh 13 năm, chủ yếu do Trung Quốc đang ồ ạt thu mua than trên toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng. Nguyên nhân là do đại dịch làm đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí vận tải tăng phi mã và làn sóng bơm tiền để phục hồi kinh tế. Hiện tại, giá các mặt hàng cũng đã hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn cao hơn khá nhiều so với hồi đầu năm.