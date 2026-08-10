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AFF Cup 2026

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng giao hữu CLB

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

Lịch thi đấu CUP C1 - 3rd Qualifying Round

Lịch thi đấu FA Cup - Extra Preliminary Round Replays

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Giao hữu cấp CLB 2026

10/08

22:30

Panionios (Hy Lạp)

Olympiacos Piraeus B (Hy Lạp)

11/08

01:00

Volos (Hy Lạp)

Kalamata (Hy Lạp)

VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 1

11/08

02:15

Santa Clara

Nacional

 

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh 2026/2027 bắt đầu diễn ra từ 8/2026 tới 5/2027.

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 02:40 AM (GMT+7)
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