LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng giao hữu CLB
Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.
Thời gian Trận đấu Trực tiếp Giao hữu cấp CLB 2026 10/08 22:30 Panionios (Hy Lạp) Olympiacos Piraeus B (Hy Lạp) 11/08 01:00 Volos (Hy Lạp) Kalamata (Hy Lạp) VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 1 11/08 02:15 Santa Clara Nacional
Thời gian
Trận đấu
Trực tiếp
Giao hữu cấp CLB 2026
10/08
22:30
Panionios (Hy Lạp)
Olympiacos Piraeus B (Hy Lạp)
11/08
01:00
Volos (Hy Lạp)
Kalamata (Hy Lạp)
VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 1
11/08
02:15
Santa Clara
Nacional
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh 2026/2027 bắt đầu diễn ra từ 8/2026 tới 5/2027.
Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 02:40 AM (GMT+7)