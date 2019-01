Quấy rối công sở: Nỗi khổ của cô giáo có tên Thảo

Tôi tên Thảo, là giáo viên dạy Văn hơn 7 năm nay. Nhiều năm trước, tôi luôn không hiểu vì sao các thầy giáo nam cứ gọi tôi là “cô giáo Thảo” cùng với tràng cười khoái chí và ánh mắt đầy khiêu khích. Tôi chỉ thấy thật lố bịch.

Sau này, khi biết lý do tôi lại thấy ghê tởm. Cả các giáo viên nữ, mỗi khi tâm sự chuyện phòng the lại nháy mắt nhìn tôi: “Học hỏi đâu xa, nhờ ngay cô giáo Thảo chỉ dạy”. Tôi không thể phản ứng gay gắt vì chắc chắn sẽ bị nói là chuyện bé xé ra to. Chỉ còn cách cười cho qua chuyện.

Tôi bắt đầu ngại nhắc đến tên mình, ngại nhắc đến cả cái nghề đang theo đuổi. Nó nhắc tôi nhớ đến mấy lời chòng ghẹo sau cái nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới: “Đích thực là cô giáo Thảo”, “Ngon hơn cả cô giáo Thảo”… Ngôn từ tưởng trong sáng mà ý nghĩa thì tục tĩu. Tôi ghê tởm họ.