"An" của Lê Thanh Hòa ra mắt trong không gian cổ kính vào một buổi chiều thu ở phố cổ Hà Nội. Show diễn lấy cảm hứng từ khát khao tìm thấy sự bình yên trong tâm sau hai năm thế giới biến động vì đại dịch. Lê Thanh Hòa mong muốn khi mặc những thiết kế của "An", tín đồ thời trang sẽ tìm thấy sự an yên trong Thân - Tâm - Trí.