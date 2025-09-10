CHÍNH THỨC: Ra mắt iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max "bất khả chiến bại"

Hai chiếc điện thoại mạnh mẽ và quan trọng nhất của Apple đã được công bố - iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Năm nay, độ bền của cặp flagship này khiến giới công nghệ phải trầm trồ.

3 màu của dòng iPhone 17 Pro năm nay.

Tại trụ sở Cupertino, Apple đã giới thiệu một thiết kế mới cho bộ đôi iPhone 17 Pro. Mặt sau của thiết bị có một thanh camera ngang lớn, rộng rãi, chứa cụm ba camera 48 MP với nhiều điểm bất ngờ. Lần này, điện thoại có pin lớn hơn (so với bản tiền nhiệm), tích hợp công nghệ buồng hơi và chip A19 Pro được mong đợi.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max:

- Màn hình 6,3 inch (cho iPhone 17 Pro) và màn hình 6,9 inch (iPhone 17 Pro Max) với tần số quét 120Hz và khu vực Dynamic Island nhỏ hơn

- 3 camera sau 48 MP với ống kính tele được cải tiến (zoom 8x), camera selfie 24 MP mới

- Pin lớn hơn

- Thiết kế mặt sau mới

- Quay video 8K

- Lần đầu tiên sử dụng buồng hơi

"Trái tim" của bộ đôi iPhone 17 Pro là chip A19 Pro, hứa hẹn mang đến sức mạnh và hiệu năng vượt trội.

iPhone 17 Pro.

Để duy trì hiệu năng, pin lớn hơn là một điểm cộng đáng hoan nghênh cho cả hai mẫu iPhone Pro. Apple không tiết lộ dung lượng pin cụ thể nhưng theo Phone Arena, người dùng có thể tận hưởng những thông số sau:

- iPhone 17 Pro – 3.988 mAh

- iPhone 17 Pro (eSIM) – 4.252 mAh

- iPhone 17 Pro Max – 4.823 mAh

- iPhone 17 Pro Max (eSIM) – 5.088 mAh

Bên cạnh đó, Apple ra mắt iPhone 17 Pro với hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, đánh dấu lần đầu tiên tính năng này xuất hiện trên iPhone. Buồng hơi này bao phủ một diện tích lớn bên trong thiết bị, giúp tản nhiệt từ cả chip và bộ nhớ để duy trì hiệu suất ổn định mà không bị giảm xung nhịp. Apple cũng bỏ titan để chuyển sang khung nhôm cùng với hệ thống tản nhiệt mới, giúp giải quyết vấn đề quá nóng thường thấy ở các mẫu iPhone trước đây.

Toàn bộ cấu hình của iPhone 17 Pro.

Với AI là trọng tâm của điện thoại thông minh, bộ đôi iPhone 17 Pro có thể hoạt động mát hơn và đáng tin cậy hơn, ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng.

Nói về AI, RAM 12 GB được trang bị trên các điện thoại mới. Trí tuệ nhân tạo cần nhiều RAM hơn, vì vậy đây là một động thái tích cực.

2 flagship được tích hợp chip A19 Pro.

Ngoài ra, khu vực Dynamic Island được thiết kế lại, nhỏ gọn hơn. Phần khoét hình "viên thuốc", lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2022 đã chiếm ít diện tích hơn mà vẫn giữ được vai trò là một giao diện tương tác, có thể thay đổi hình dạng. Do Face ID vẫn chưa sẵn sàng để di chuyển xuống dưới màn hình nên việc thu nhỏ Dynamic Island sẽ mang đến cho người dùng thêm một chút diện tích màn hình hữu dụng mà không ảnh hưởng đến chức năng.

Nhìn chung, 2 chiếc iPhone Pro năm nay có kiểu dáng đẹp và phong cách – đúng với triết lý iPhone của những năm gần đây.

Chất lượng chụp ảnh và quay phim tuyệt vời

Điều quan trọng nhất của bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nằm ở cụm camera sau.

Camera sau của máy có độ phân giải 48 MP (một nâng cấp đáng kể so với camera 12 MP trên phiên bản tiền nhiệm) và rất mạnh mẽ, cung cấp khả năng zoom quang học lên đến 8x. Con số này cao hơn nhiều so với zoom quang học 5x của Galaxy S25 Ultra.

Cận cảnh cụm camera sau của iPhone 17.

Tất nhiên, zoom 8x thực sự xuất sắc khi chụp ảnh động vật hoang dã hoặc chụp ảnh vật thể ở rất xa.

Cuối cùng, camera cũng có thể quay video 8K, khiến những người đam mê quay phim thực sự hài lòng.

Một tính năng tuyệt vời khác là camera selfie 24 MP được nâng cấp trên các mẫu iPhone 17 Pro. Trước đây, camera trước chỉ sử dụng cảm biến 12 MP. Vì ảnh selfie của Apple rất xuất sắc về khả năng "chia sẻ" nên cảm biến mới này sẽ đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.

Hình ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Về video, Apple đã bổ sung ProRes Raw Capture, được Joswiak (Phó chủ tịch cấp cao của Apple) tuyên bố là "là codec video hàng đầu do Apple phát triển, có khả năng ghi lại mọi thông tin thu được từ cảm biến của máy ảnh để mang lại sự linh hoạt vô song trong quá trình hậu kỳ".

Chưa hết, cặp iPhone 17 Pro cũng hỗ trợ Genlock. Đây là hệ thống cho phép các cảnh quay nhiều camera đồng bộ, "không cần hàng giờ căn chỉnh thủ công từng khung hình".

Giá bán và ngày "lên kệ"

Theo Apple, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ cho phép đặt trước từ thứ Sáu, ngày 12/9. Lô hàng đầu tiên sẽ xuất xưởng từ ngày 19/9, đây cũng là thời điểm điện thoại sẽ có mặt tại các Cửa hàng Apple.

Giá bán chính thức của dòng iPhone 17 Pro.

Đúng như dự đoán, các mẫu iPhone Pro mới đắt hơn so với các mẫu tiền nhiệm. Đồng thời, chúng cũng có thêm phiên bản bộ nhớ trong lên tới 2TB siêu rộng rãi. iPhone 17 Pro hiện có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 28,99 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn 256GB.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có giá từ 1.199 USD (khoảng 31,6 triệu đồng) cho phiên bản 256GB.

Tại Việt Nam, giá của iPhone 17 Pro là từ 34,99 triệu đồng (bản 256GB). Khách hàng quan tâm có thể đặt trước tại các hệ thống bán lẻ được ủy quyền trong nước.