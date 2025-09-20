Giá iPhone 17 series và iPhone Air mới nhất sau khi lên kệ

Từ 8h ngày 19/9, bộ sản phẩm iPhone 17 series (iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air đã chính thức lên kệ tại Việt Nam. Ghi nhận vào sáng 20/9, riêng iPhone 17 Pro Max gần như đã "cháy hàng" mọi phiên bản dung lượng, mọi tùy chọn màu sắc tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền lớn của Apple.

Giá cuối khi mua iPhone 17 series và iPhone Air tại Di Động Việt.

Chẳng hạn tại một hệ thống ủy quyền của Apple (AAR) là Di Động Việt, dù giá iPhone 17 Pro Max đã được nâng lên 2 - 7 triệu đồng so với giá đề nghị từ Apple nhưng vẫn không còn hàng ngay từ cuối ngày 19/9. Trên website, họ niêm yết các phiên bản 256GB, 512GB, 1TB và 2TB với giá tương ứng như sau: 38,99 triệu đồng, 47,59 triệu đồng, 57,99 triệu đồng và 70,99 triệu đồng.

Bù lại, Di Động Việt có các ưu đãi 6 - 7,5 triệu đồng cho thu cũ đổi mới và ưu đãi thanh toán, nên giá cuối lại về đúng khoảng giá mà Apple đưa ra. Trong đó, iPhone 17 Pro Max 256GB dù có giá trên website là 39,99 nhưng khi áp dụng ưu đãi thu cũ đổi mới 3,5 triệu đồng + ưu đãi thanh toán 2,5 triệu đồng (tổng 6 triệu đồng) thì giá cuối chỉ còn 33,99 triệu đồng.

Còn tại Thế Giới Di Động (TGDĐ) - Top Zone, FPT Shop - F.Studio by FPT hay CellphoneS, trao đổi với PV, đại diện các hệ thống cũng xác nhận họ đã hết sạch hàng với iPhone 17 Pro Max. Ngay cả những khách hàng đã đặt trước, thậm chí có cọc cũng phải chờ đợt hàng tiếp theo từ Apple, dự kiến đầu đến giữa tháng 10/2025.

Bộ sản phẩm iPhone mới đã lên kệ tại Việt Nam.

Không chỉ iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro, iPhone 17 thường và iPhone Air cũng có giá niêm yết khá chênh lệch. Các dòng máy này cũng đã những phiên bản "cháy hàng", nên iFan chưa đặt trước sẽ phải liên hệ trực tiếp với AAR để kiểm tra thông tin.

Đáng chú ý là theo thông tin hiển thị trên website, giá iPhone 17 series tại các ông lớn TGDĐ - TopZone, FPT Shop - F.Studio by FPT và CellphoneS giữ nguyên so với giá công bố của Apple. Dù vậy, theo phản ánh của không ít iFan, họ bị yêu cầu phải mua "bia kèm lạc" khi muốn nhận máy sớm.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series và iPhone Air:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) Apple Di Động Việt iPhone 17 256GB 24,99 26,99 512GB 31,49 33,49 iPhone 17 Pro 256GB 34,99 37,99 512GB 41,49 44,49 1TB 47,99 50,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 39,99 512GB 44,49 47,59 1TB 50,99 57,99 2TB 63,99 70,09 iPhone Air 256GB 31,99 34,99 512GB 38,49 41,49 1TB 44,99 47,99

* Giá tham khảo ngày 20/9.

* Giá Apple cũng là giá của TGDĐ - TopZone, FPT Shop - F.Studio by FPT và CellphoneS.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.