Đánh giá chi tiết iPhone 17 Pro Max: Pin "trâu" nhất lịch sử iPhone

Năm nay, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là mẫu iPhone tốt nhất và cao cấp nhất của "Nhà Táo". Đồng thời, chúng cũng có giá cao nhất.

Hiện tại, sản phẩm có 4 phiên bản bộ nhớ cùng 4 mức giá như sau:

- Bản 256GB: 37,99 triệu đồng

- Bản 512GB: 44,49 triệu đồng

- Bản 1TB: 50,99 triệu đồng

- Bản 2TB: 63,99 triệu đồng

Khách hàng trong nước đã có thể đặt hàng sản phẩm này và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các đơn vị phân phối chính hãng.

iPhone 17 Pro Max.

Hãy cùng đi vào đánh giá chi tiết "siêu phẩm" iPhone 17 Pro Max ở mọi khía cạnh.

Thiết kế và màu sắc

Apple đã mạo hiểm với việc thiết kế lại iPhone 17 Pro Max. Cụm camera lồi ở góc trên bên trái giờ đây đã trở thành một thanh camera khổng lồ, thực sự mang lại cảm giác "Pro" hơn.

Khu vực này chứa nhiều linh kiện hơn trước, giúp Apple có thể trang bị cho iPhone Pro Max một viên pin lớn hơn.

"Nhà Táo" cũng đã loại bỏ khung titan để chuyển sang thiết kế nhôm nguyên khối vì nhôm nhẹ hơn và dẫn nhiệt tốt hơn 20 lần. Điều đó có nghĩa là iPhone 17 Pro Max sẽ cho cảm giác cầm nắm mát hơn.

iPhone 17 Pro Max màu cam.

Các cạnh bo tròn của điện thoại mang lại cảm giác mềm mại khi cầm, giúp điện thoại ít bị trơn trượt hơn so với iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max cũng được thiết kế cứng cáp hơn. Màn hình 6,9 inch được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2, có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và lớp kính Ceramic Shield ở mặt sau có khả năng chống nứt vỡ gấp 4 lần so với lớp kính trước đó.

Mặt lưng Ceramic Shield này mang đến cho iPhone Pro Max thiết kế hai tông màu. Màu Cam Vũ Trụ nổi bật hơn so với màu Xanh Đậm và màu Đen.

Đáng tiếc là iPhone 17 Pro Max dày và nặng hơn so với iPhone 16 Pro Max. Kích thước của máy là 6,43 x 3,07 x 0,34 inch và nặng 8,22 ounce (khoảng 233g).

Màn hình tuyệt đẹp

iPhone 17 Pro Max mới sẵn sàng sử dụng trong những ngày nắng đẹp nhờ màn hình OLED 6,9 inch sáng hơn, đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, tăng từ 2.000 nit trên iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max có màn hình siêu sáng.

Ngoài ra, màn hình còn được cải thiện lớp chống phản chiếu, giúp giảm độ chói trên màn hình khi xem phim hoặc lướt web. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max lại kém Galaxy và Pixel về khả năng tái tạo màu sắc, chỉ đạt 77,6% trong bài kiểm tra không gian màu DCI-3. Và màu sắc của máy cũng không chính xác bằng Galaxy S25 Ultra hoặc Pixel 10 Pro XL.

Camera xịn sò

Camera của iPhone 17 Pro Max giờ đây là một "bộ ba" đáng gờm, bao gồm 3 cảm biến 48MP, bao gồm một ống kính zoom tele với cảm biến lớn hơn 56%, có thể zoom "chất lượng quang học" lên đến 8x. Chưa hết, người dùng còn có một camera trước Center Stage 18MP.

So sánh ảnh chụp iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Với hệ thống này, iPhone 17 Pro Max đem lại hình ảnh có màu sắc chân thực hơn và độ nét cao hơn.

Camera góc siêu rộng 48MP của iPhone 17 Pro Max khá tốt. Camera trước Center Stage 18MP có thể nhận biết khi có nhiều người trong khung hình và tự động chụp ảnh phong cảnh — không cần người dùng phải xoay điện thoại trên tay. Đó là vì camera sử dụng cảm biến hình vuông và có thể chụp nhiều chủ thể hơn khi cần.

So sánh ảnh chụp iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Về khả năng quay video, iPhone 17 Pro Max sở hữu hàng loạt nâng cấp dành cho các chuyên gia sáng tạo quay video, bao gồm hỗ trợ ProRes RAW — lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại thông minh. Một điểm mới nữa là hỗ trợ Genlock, cho phép đồng bộ hóa chính xác giữa nhiều camera.

Hiệu năng & Tản nhiệt

Vài chiếc iPhone Pro gần đây đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quá nóng, và iPhone 17 Pro Max đã đáp trả bằng hiệu năng tốt hơn 40% nhờ chip A19 Pro, nhờ hệ thống tản nhiệt hơi nước mới.

A19 Pro sở hữu CPU 6 nhân và GPU 6 nhân, đi kèm bộ tăng tốc thần kinh cho mỗi nhân. Do đó, máy mang lại hiệu suất tốt hơn khi thực hiện các tác vụ như tạo hình ảnh AI.

iPhone 17 Pro Max chơi game cực trơn tru.

iPhone 17 Pro Max xử lý mượt mà các tựa game nặng như Destiny Rising.

Trên Geekbench, công cụ đo hiệu năng tổng thể, iPhone 17 Pro Max đã "vượt mặt" Galaxy S25 Ultra ở cả phần đơn nhân và đa nhân. Chiếc iPhone mới cũng hoàn thành bài kiểm tra chuyển mã video nhanh hơn 30 giây so với thiết bị của Samsung.

Ấn tượng nhất là iPhone 17 Pro Max đã "đánh bại" Galaxy S25 Ultra trong bài kiểm tra đồ họa.

Với hệ thống làm mát buồng hơi mới, iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra đều có kết quả đo nhiệt ngang nhau.

Thời lượng pin và sạc

iPhone 17 Pro Max đã mang lại thời lượng pin dài nhất từ ​​trước đến nay trên iPhone - đạt 17 giờ 54 phút. Thời gian này vượt qua thời lượng 14:17 của iPhone 16 Pro Max, cũng như 14:27 của Galaxy S25 Ultra trong cùng điều kiện.

iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin "trâu" nhất lịch sử iPhone.

iPhone 17 Pro Max được đánh giá có thể sạc 50% trong 20 phút với bộ sạc 40W mới của Apple. Tốc độ sạc không dây qua MagSafe vẫn giữ nguyên ở mức 25W khi dùng kèm bộ chuyển đổi 30W.

iOS 26 & Apple Intelligence

Bản cập nhật phần mềm mới của Apple có rất nhiều cải tiến, mang tới những tính năng giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, chẳng hạn như Kiểm tra Cuộc gọi và Hỗ trợ Giữ máy trong ứng dụng Điện thoại.

Về Apple Intelligence, với Visual Intelligence được nâng cấp, người dùng có thể tìm kiếm qua Google hoặc đặt câu hỏi qua ChatGPT.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Apple vẫn còn kém xa Gemini Live vì AI của Google có thể phân tích màn hình trực tiếp và bạn có thể đặt câu hỏi cho trợ lý Google theo thời gian thực.

Kết luận

iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại đáng mua nếu bạn yêu thích iOS và muốn có màn hình lớn cùng thời lượng pin dài nhất có thể. Tuy nhiên, iPhone 17 Pro cũng là 1 lựa chọn rất tuyệt nếu người dùng thích thiết kế nhỏ gọn hơn.

iPhone 17 Pro Max là chiếc điện thoại đáng mua.

Nếu đang dùng iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 16 Pro Max, iFan không cần nâng cấp. Những cải tiến này chưa đủ hấp dẫn. Nhưng nếu bạn đang dùng iPhone 14 Pro Max cũ hơn, hãy mua chiếc iPhone mới này.

Bạn sẽ được tận hưởng màn hình 6,9 inch lớn hơn và sáng hơn, hiệu năng nhanh hơn đáng kể, thiết kế chắc chắn hơn, thời lượng pin dài hơn, camera trước Center Stage tốt hơn và thông minh hơn cùng các tính năng khác như Audio Mix cho video.