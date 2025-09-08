Rò rỉ phút chót cho thấy iPhone 17 Pro sẽ có camera zoom 8x, hệ thống làm mát buồng hơi

Sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple sắp chính thức diễn ra. Tuy nhiên, những tin đồn về sản phẩm này vẫn đang lan truyền mạnh mẽ. Một tài liệu được cho là của một nhà mạng Hàn Quốc đã tiết lộ một số thông số kỹ thuật đáng chú ý của dòng iPhone 17.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ tài liệu, cả hai mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ được nâng cấp hệ thống camera tele, với khả năng zoom thực tế lên đến 8x, vượt trội hơn so với mức zoom 5x trên các mẫu iPhone 16 Pro. Hệ thống tản nhiệt cũng được dự đoán sẽ được cải thiện đáng kể. Khung nhôm mới được trang bị trên toàn bộ khung máy iPhone 17 hứa hẹn sẽ giúp tản nhiệt tốt hơn, nhờ vào khả năng dẫn nhiệt ưu việt của nhôm.

Đặc biệt, cả hai mẫu iPhone 17 Pro đều sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, một tính năng đã xuất hiện trên một số điện thoại Android cao cấp. Tính năng này giúp tản nhiệt khí nóng ra khỏi các thành phần CPU/GPU, cho phép chip silicon-on-chip hoạt động ở hiệu suất tối đa trong thời gian dài hơn mà không bị giảm hiệu năng do quá nhiệt. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ có thể trải nghiệm chơi game 3D chuyên sâu lâu hơn với tốc độ khung hình ổn định, cũng như thời gian ghi hình video ProRes ngoài trời kéo dài hơn.

Tài liệu cũng đề cập đến chế độ quay video 8K, một tính năng sẽ được hưởng lợi từ hiệu suất nhiệt được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những thông số kỹ thuật này có được xác thực từ một kênh chính thức hay không, vì trước đây, các nhà mạng thường tạo ra tài liệu như vậy dựa trên những tin đồn.

Điều đáng chú ý là các chi tiết trong tài liệu này không chỉ đơn thuần là sự lặp lại của những tin đồn trước đó. Chẳng hạn, con số zoom 8x là một thông tin cụ thể, trong khi các tin đồn trước đây chỉ đề cập đến khoảng cách zoom 7x hoặc 10x. Trước đó, Bloomberg cũng đã thông báo rằng iPhone 17 Pro sẽ có hệ thống khẩu độ thay đổi, cho phép khoảng cách zoom quang thay đổi cơ học, đánh dấu một bước tiến lớn so với các mẫu iPhone trước đây.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào đêm ngày 9/9 tới (0h sáng 10/9 theo giờ Việt Nam), mời quý độc giả theo dõi.