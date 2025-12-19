Đến fan Android cũng phải thừa nhận gợi ý iPhone 17 cho người mua

Các thương hiệu như OnePlus đã đẩy mạnh công nghệ pin silicon-carbon, Samsung dồn sức cho điện thoại gập, và Google đã hoàn thiện dòng sản phẩm Pixel. Tuy nhiên, người hâm mộ Android cũng phải thừa nhận rằng, tất cả những thành tựu này đã bị lu mờ bởi sự xuất hiện của iPhone 17.

iPhone 17 nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ, cả iPhone lẫn Android.

Không cần phải là bản Pro cao cấp hay Air sang chảnh, iPhone 17 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho smartphone tầm trung. Đây là lý do tại sao iPhone 17 được coi là chiếc điện thoại quan trọng nhất trong năm nay.

Vậy điều gì khiến iPhone 17 trở nên đặc biệt? Để đánh giá một chiếc smartphone “tốt”, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố như phần cứng, chất lượng màn hình, camera, hiệu năng, thời lượng pin và giá trị. iPhone 17 đã đáp ứng xuất sắc tất cả các tiêu chí này.

Về phần cứng, iPhone 17 không có nhiều khác biệt so với iPhone 16, nhưng những chi tiết như kính Ceramic Shield 2, nam châm MagSafe và các nút Tác vụ hay Điều khiển camera đã tạo nên cảm giác cao cấp cho sản phẩm.

Một loạt nâng cấp giúp sản phẩm trở nên sáng giá.

Màn hình của iPhone 17 cũng là một điểm nhấn. Sau nhiều năm bị chỉ trích vì màn hình 60Hz, Apple đã nâng cấp lên 120Hz với tấm nền LTPO, cho phép điều chỉnh độ phân giải từ 120Hz xuống 1Hz giúp mang lại trải nghiệm màn hình luôn bật tương tự như phiên bản Pro.

Hệ thống camera cũng được nâng cấp với cảm biến 48 MP cho camera siêu rộng và camera trước Center Stage 18MP, tương tự như trên iPhone 17 Pro. Hiệu năng của iPhone 17 được cải thiện với chip A19, vượt trội hơn chip Tensor G5 của Google và theo kịp các chip mới nhất của Qualcomm. Thời lượng pin cũng được tăng cường, với quảng cáo thêm 8 giờ sử dụng so với iPhone 16.

Điều đáng chú ý là iPhone 17 có giá khởi điểm 799 USD (tại Việt Nam là 24,99 triệu đồng), giống như iPhone 16, nhưng với dung lượng lưu trữ cơ bản tăng từ 128GB lên 256 GB. Khi so sánh với các điện thoại Android cùng mức giá như Google Pixel 10 và Samsung Galaxy S25, iPhone 17 vẫn nổi bật hơn về thông số kỹ thuật và hiệu năng.

Điều này khiến các đối thủ Android trở nên "khó thở".

Dù có thể cho rằng một số điểm mạnh của iPhone 17 chỉ là những lợi thế nhỏ, nhưng xét về tổng thể, sản phẩm này mang lại giá trị vượt trội hơn so với các đối thủ Android.

Với tư cách là một người hâm mộ Android, họ gần như không có ý định chuyển sang iPhone, nhưng không thể phủ nhận rằng Apple đã cho ra mắt một chiếc điện thoại tầm trung xuất sắc hơn so với Google, Samsung và nhiều thương hiệu Android khác trong năm 2025. Nếu ai đó hỏi về một chiếc smartphone mới với ngân sách 25 triệu đồng, người hâm mộ Android thừa nhận khó lòng không khuyên họ chọn iPhone 17.

Mức giá 25 triệu đồng thật xứng đáng với những gì có trên iPhone 17.

Bước sang năm 2026, các thương hiệu Android cần phải nỗ lực để đáp ứng tiêu chuẩn mới mà Apple đã thiết lập. Google cần cải thiện camera và công nghệ màn hình, trong khi Samsung cần áp dụng các tính năng mới và dung lượng lưu trữ lớn hơn. iPhone 17 đã nâng tầm các điện thoại Android, và năm tới sẽ cho thấy liệu các công ty này có đủ khả năng theo kịp hay không.