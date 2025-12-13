Honor X8d ra mắt: Pin 7.000 mAh, camera kép 108MP

Mới đây, Honor đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại Honor X8d, gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, cấu hình mạnh mẽ và pin dung lượng cao. Sản phẩm hiện đã được niêm yết bán tại Kyrgyzstan, tuy nhiên, đã nhanh chóng hết hàng.

Honor X8d ra mắt

Về thiết kế, Honor X8d nổi bật với màn hình đục lỗ hiện đại, viền bezel mỏng và cụm camera hình vuông ở góc trên cùng bên trái mặt sau. Màn hình sử dụng tấm nền AMOLED cao cấp, kích thước 6.77 inch, hỗ trợ độ phân giải 1,080 x 2,392 pixel, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét.

Bên trong, điện thoại được trang bị chip Snapdragon 6s 4G Gen 2, kết hợp với 8GB RAM và bộ nhớ trong 128GB, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Về khả năng chụp ảnh, Honor X8d sở hữu hệ thống camera kép ở mặt sau với cảm biến chính 108MP và camera phụ 5MP, trong khi camera trước có độ phân giải 16MP, lý tưởng cho những bức ảnh selfie.

Điểm nổi bật của sản phẩm là viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, cùng với tiêu chuẩn kháng nước và chống bụi IP65. Kích thước của Honor X8d là 162.9 x 76.3 x 7.5 mm và trọng lượng 188g. Hiện tại, thông tin về giá bán của sản phẩm vẫn chưa được công bố.