Giá iPhone cũ trước giờ ra mắt iPhone 17 series: Nhiều mẫu Pro Max "đại hạ giá"

Thị trường iPhone tại Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn "nóng" khi Apple sẽ giới thiệu iPhone mới ngay trong tháng 9 này. Trước "giờ G" iPhone 7 series xuất hiện, những mẫu iPhone cũ đang được săn đón mạnh bởi iFan Việt khi mà giá bán đã tốt hơn trước rất nhiều. Đó là chưa kể những ưu đãi "ăn theo" ngày đôi 9/9 sắp tới.

iPhone cũ đang có giá tốt trước "giờ G" ra mắt iPhone 17 series.

Cụ thể, ghi nhận tại CellphoneS, giá iPhone cũ tại đây dao động từ 5,59 triệu đồng (iPhone SE 2020 256GB) cho tới 36,99 triệu đồng (iPhone 16 Pro Max 1TB). Ngoài ra, hệ thống này ghi nhận các mẫu iPhone cũ nổi bật có thể kể đến là: iPhone 11 64GB giá 6,49 triệu đồng; iPhone 11 Pro Max 64GB giá 8,89 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max 128GB giá 14,29 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max 128GB giá 14,39 triệu đồng;...

Hay tại Viện Di Động, nhiều mẫu iPhone cũ cao cấp đã về giá hời như iPhone 11 Pro Max cũ từ 7,3 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ từ 22,4 triệu đồng hay iPhone 16 Pro Max cũ từ 26,1 triệu đồng,… Với khách hàng không yêu cầu quá nhiều tác vụ mới trên iPhone, các dòng iPhone cũ “vừa túi tiền” sẽ là lựa chọn phù hợp: iPhone 14 Plus cũ từ 9,5 triệu đồng hay iPhone 12 256GB cũ từ 8,4 triệu đồng.

Phone cũ thường được người dùng Việt Nam ưu tiên lựa chọn.

Các mức giá trên chỉ mang tính tham khảo đối với mỗi sản phẩm cụ thể, bởi vì thực tế giá bán của iPhone cũ còn phụ thuộc vào tình trạng của máy (mới 99% hay trầy xước nhẹ, nặng,...). Dù vậy, so với giá niêm yết của máy mới, có thể thấy rõ iPhone đã qua sử dụng là một cách lựa chọn rất tiết kiệm chi phí cho iFan ở thời điểm hiện tại.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ giá rẻ tháng 9/2025:

Sản phẩm Giá (triệu đồng) iPhone 2020 SE 256GB 5,59 iPhone 11 Pro Max 64GB 7,3 iPhone 12 256GB 8,4 iPhone 14 Plus 128GB 9,5 iPhone 12 Pro Max 128GB 14,29 iPhone 13 Pro Max 128GB 14,39 iPhone 14 Pro Max 128GB 19,69 iPhone 15 Pro Max 512GB 22,8 iPhone 16 Pro Max 256GB 26,1

* Giá tham khảo ngày 8/9.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.