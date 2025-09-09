Nếu đang dùng mẫu iPhone này, khó có lý do để hứng thú với iPhone 17 Pro

Được xem là mẫu iPhone xuất sắc nhất từ trước đến nay, người dùng dường như rất khó tìm ra được các lỗi nghiêm trọng trong iPhone 16 Pro. Chính vì vậy, nếu đang sử dụng và cảm thấy hài lòng với hiệu năng mà iPhone 16 Pro mang lại, việc người dùng phải tìm ra lý do để nâng cấp lên iPhone 17 Pro sau sự kiện ra mắt vào rạng sáng 10/9 sẽ trở nên không hề dễ dàng.

Nếu đang sử dụng iPhone 13 hoặc iPhone 14, có thể người dùng sẽ thấy iPhone 17 là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, nếu đang sở hữu iPhone 16, các tin đồn cho thấy sự khác biệt giữa iPhone 17 và tiền nhiệm của nó không quá nổi bật, như camera tele mới, màn hình mượt mà hơn và thiết kế nhẹ hơn.

Trong một số trường hợp, các nâng cấp nói trên của iPhone 17 với iPhone 16 có ý nghĩa, nhưng nếu người dùng đang sở hữu iPhone 16 Pro, việc chi khoảng gần 30 triệu đồng cho iPhone 17 Pro có thể không xứng đáng. Apple nhận thức được thách thức này nên đã cố gắng làm cho iPhone 17 Pro lớn hơn, nhanh hơn và bền hơn, nhưng những cải tiến này thực sự không rõ ràng đối với người dùng bình thường.

Điều này đặt ra câu hỏi: Apple sẽ thuyết phục người dùng iPhone 16 Pro hiện tại nâng cấp lên iPhone 17 Pro bằng cách nào? Đối với một số người, các chương trình nâng cấp từ các nhà bán lẻ có thể biến việc đổi iPhone hàng năm thành một lựa chọn khả thi.

Hiểu được thách thức, Apple có thể sẽ chỉ giới thiệu iPhone 17 Pro cho những ai thực sự muốn nâng cấp. Đó là cách làm mà Apple đã thực hiện khi ra mắt MacBook mới, nơi công ty đã so sánh thông số kỹ thuật với các sản phẩm từ nhiều thế hệ trước thay vì chỉ so với các tiền nhiệm của nó. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở bởi máy tính xách tay không phải là sản phẩm để “nâng cấp hàng năm”, và danh mục này cũng đang đúng với smartphone.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào đêm ngày 9/9 tới (0h sáng 10/9 theo giờ Việt Nam), mời quý độc giả theo dõi.