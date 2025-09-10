Ảnh: Trên tay iPhone Air và iPhone 17 Pro Max đáng quan tâm nhất lúc này

Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 17 series với các phiên bản iPhone 17 thường, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Trong đó, iPhone Air là phiên bản hoàn toàn mới, thu hút nhiều sự quan tâm của iFan. Còn iPhone 17 Pro Max cũng như mọi khi, là phiên bản cao cấp nhất và luôn là mẫu máy được chú ý hơn cả.

Hình ảnh trên tay iPhone Air:

Lần đầu tiên, Apple giới thiệu một phiên bản iPhone hoàn toàn mới là iPhone Air với độ mỏng ấn tượng chỉ 5,6mm.

iPhone Air được trang bị vi xử lý Apple A19 Pro, mạnh hơn 3 lần so với A18 Pro trước kia. Đồng thời, máy được trang bị modem Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.

Theo mô tả của Tim Cook, iPhone Air mang hiệu năng "Pro" trong một thiết kế mỏng nhẹ.

iPhone Air gồm 3 tùy chọn 256GB, 512GB và 1TB, giá từ 31,99 triệu đồng.

Hình ảnh trên tay iPhone 17 Pro Max:

Nhân vật đáng mong chờ nhất đã xuất hiện, iPhone 17 Pro với cụm camera kiểu mới đúng như đồn đoán.

iPhone 17 Pro với vi xử lý Apple A19 Pro cho hiệu năng mạnh hơn 40% so với iPhone 16 Pro, mặt lưng bền bỉ hơn 4 lần và mặt kính chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước.

Camera trên iPhone 17 Pro mang tới những nâng cấp giá trị, đặc biệt là khả năng zoom quang học và chụp góc rộng. Cụm 3 camera sau đều có độ phân giải 48MP.

"iPhone 17 Pro tạo ra một chuẩn mực mới", Apple tự tin tuyên bố về sản phẩm mới của mình. "Đây là mẫu iPhone mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng chế tạo", trích lời đại diện Apple.

Sản phẩm được trang bị một hệ thống tản nhiệt buồng hơi.

iPhone 17 Pro hỗ trợ zoom kỹ thuật số 40x, tích hợp với trí tuệ nhân tạo giúp khử nhiễu trên hình ảnh.

iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm từ 37,99 triệu đồng.

iPhone 17 Pro có màn hình 6,3 inch; trong khi iPhone 17 Pro Max có màn hình 6,9 inch.

Màu cam vũ trụ dự báo sẽ là "trend" năm nay.

Cụm camera chạy ngang được kéo dài ra hết chiều rộng của thân máy.

Ảnh: The Verge