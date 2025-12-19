Giải mã bí ẩn ngàn năm của tam giác quỷ Bermuda

Quần đảo Bermuda, nổi tiếng với những huyền thoại về "tam giác quỷ", thực chất là một ngọn núi lửa đã tắt từ hơn 30 triệu năm trước. Theo lý thuyết địa chất, khi thạch quyển nguội đi, hòn đảo lẽ ra đã phải sụt lún và biến mất dưới lòng Đại Tây Dương từ lâu. Nhưng thực tế, nó vẫn sừng sững tồn tại.

Một nghiên cứu mới từ Viện Khoa học Carnegie (Mỹ) đã vén màn bí mật này. Không phải do các cột magma nóng đẩy lên như ở Hawaii, Bermuda tồn tại nhờ một "chiếc bè đá" khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển.

Bermuda tồn tại trường tồn nhờ chiếc "bè đá" nằm sâu dưới lòng đại dương.

Sử dụng dữ liệu sóng địa chấn từ các trận động đất lớn trên toàn cầu, các nhà nghiên cứu đã dựng lại hình ảnh cắt lớp của Trái Đất bên dưới Bermuda. Kết quả khiến họ kinh ngạc: Có một lớp đá lạ, dày tới 20 Km (khoảng 12 dặm), nằm chêm giữa lớp vỏ đại dương và lớp manti cứng.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng lớp đá này nhẹ hơn (tỷ trọng thấp hơn) so với lớp manti cứng bao quanh nó. Chính sự chênh lệch tỷ trọng này tạo ra một lực đẩy Archimedes khổng lồ, biến lớp đá thành một chiếc phao, nâng đỡ toàn bộ quần đảo và ngăn nó chìm xuống.

Được biết, lớp đá này hình thành từ tàn dư magma đã đông đặc sau đợt phun trào cuối cùng của Bermuda cách đây 30 triệu năm. Cấu trúc này đã nâng đáy đại dương tại khu vực đó lên hơn 500 mét, tạo thành một nền móng vững chắc.

Phát hiện này đặc biệt quan trọng vì đây là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát thấy một cấu trúc như vậy bên dưới một hòn đảo nằm giữa mảng kiến tạo. Trước đây, người ta tin rằng chỉ có các cột nhiệt (thermal anomaly) mới có thể nâng đỡ các đảo núi lửa.

Tam giác quỷ Bermuda huyền thoại.

Việc tìm thấy "chiếc bè đá" này không chỉ giải mã sự tồn tại dai dẳng của Bermuda mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới về cách các hòn đảo và thềm lục địa hình thành và biến đổi qua hàng triệu năm. Hóa ra, bí ẩn lớn nhất của Bermuda không nằm trên mặt biển với tàu bè mất tích, mà nằm sâu 50 Km dưới lòng đất.