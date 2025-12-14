Mẫu iPhone đang ế ẩm bán chạy hơn iPhone 17 Pro Max

Theo một nghiên cứu mới nhất từ Counterpoint Research, iPhone 17 Pro Max - mẫu smartphone cao cấp mới nhất của Apple - đã không đạt được doanh số bán ra như mong đợi. Mặc dù sở hữu nhiều nâng cấp ấn tượng so với iPhone 16e nhưng phiên bản giá cả phải chăng nhất trong dòng iPhone của Apple lại bán chạy hơn iPhone 17 Pro Max trong quý 3/2025.

iPhone 16e vẫn tạo ra ấn tượng trên thị trường trong quý 3/2025.

Ngoại trừ iPhone 17 Pro Max, không có mẫu iPhone 17 nào lọt vào danh sách 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý 3/2025. Thay vào đó, danh sách này chủ yếu bao gồm các mẫu iPhone 16, với iPhone 16 cơ bản dẫn đầu thị trường khi chiếm 4% thị phần. Tiếp theo là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, trong khi iPhone 16e đứng ở vị trí thứ tư nhờ mức giá hấp dẫn để thu hút người dùng mới vào hệ sinh thái iOS.

Mặc dù iPhone 16e có một số hạn chế về phần cứng, doanh số của sản phẩm này vẫn vượt qua iPhone 17 Pro Max, mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple, chỉ đứng ở vị trí thứ mười. Tuy nhiên, Apple vẫn khá thành công bởi nghiên cứu vào quý 3/2024 cho thấy, không có bất kỳ mẫu iPhone 16 nào nằm trong danh sách Top 10 smartphone bán chạy nhất.

Về phần iPhone 16 trong quý 3/2025, doanh số của iPhone 16 đã tăng mạnh tại Ấn Độ nhờ các chương trình khuyến mãi lễ hội, cùng với sự phục hồi tại Nhật Bản giúp hạn chế sự sụt giảm doanh số theo mùa do sự ra mắt của dòng iPhone 17.

Danh sách Top 10 smartphone bán chạy nhất quý 3/2025 và so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, các mẫu iPhone 16 Pro lại ghi nhận sự giảm sút doanh số tại các thị trường lớn như Mỹ, Anh và Trung Quốc, nơi người tiêu dùng có xu hướng chọn dòng iPhone 17 hơn.

Về phía Android, không có mẫu cao cấp nào của Samsung lọt vào danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất, với Galaxy A16 5G là điện thoại phổ biến nhất không phải iPhone trong Quý 3/2025. Năm ngoái, iPhone 15 cơ bản đã chiếm vị trí số một trong danh sách này.

Dự đoán cho quý 3/2026, iPhone 17 cơ bản có khả năng sẽ trở thành mẫu điện thoại bán chạy nhất nhờ vào thông số phần cứng ấn tượng như chip A19 3nm, RAM 8 GB và màn hình OLED LTPO hỗ trợ ProMotion 120 Hz để trở thành mẫu iPhone không phải Pro đầu tiên được trang bị công nghệ này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chờ đến năm sau để xác nhận dự đoán này.