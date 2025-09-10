Lần đầu tiên: iPhone 17 series lên kệ tại Việt Nam sớm nhất toàn cầu

Rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu các phiên bản iPhone 17 thường, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. So với trước, Apple đã bỏ dòng e (iPhone 16e) và nâng dung lượng tối thiểu của iPhone 17 series nói chung lên 256GB và tùy chọn tối đa lên tới 2TB (chỉ riêng iPhone 17 Pro Max).

iPhone 17 Air siêu mỏng 5,6mm và chỉ có 1 camera sau.

iPhone 17 series lên kệ tại Việt Nam từ ngày 19/9

Trao đổi với PV, một đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam là FPT Shop tiết lộ, iFan Việt có thể đặt cọc sở hữu iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 và dự kiến nhận máy từ ngày 19/9. Dòng iPhone mới sẽ lên kệ với giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Apple bán một dòng iPhone mới tại Việt Nam cùng lúc với những thị trường sớm nhất trên toàn cầu. Trước đó, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam luôn phải bán iPhone mới sau các thị trường đầu tiên ít nhất 2 tuần, theo quy định của hãng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV, khả năng Apple sẽ ràng buộc các AAR tại Việt Nam phải mở bán cùng thời điểm với các quốc gia đầu tiên. Do sai khác về múi giờ, dự kiến thời gian mở bán iPhone 17 series tại Việt Nam có thể sẽ là 8h sáng ngày 19/9 thay vì khung giờ 0h thường thấy.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, FPT Shop dự kiến sẽ mang đến cho iFan cơ hội sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng ngay từ giữa tháng 9 đến tháng 10/2025", đại diện FPT Shop chia sẻ ngắn gọn.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc sự kiện ra mắt iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max và iPhone Air, đại diện Di Động Việt đã sớm chia sẻ những dự báo và nhận định đầu tiên xoay quanh thói quen, nhu cầu và xu hướng mua sắm của người dùng iPhone trong mùa 2025.

"Dữ liệu 3 mùa iPhone gần nhất cho thấy, thị trường quan tâm dòng Pro/Pro Max chiếm phần lớn tổng lượng quan tâm. Với iPhone 17, phiên bản Pro Max dự kiến tiếp tục dẫn đầu nhờ nâng cấp camera và chip, trong khi bản iPhone 17 thường sẽ là lựa chọn phổ biến cho nhóm nâng cấp từ iPhone 12 và 13", đại diện Di Động Việt nhận định.

Cũng theo vị đại diện, khách hàng Việt Nam thường có xu hướng mua sớm iPhone để bắt "trend", đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng. "Thống kê từ các đời iPhone trước cho thấy, trong 2 tuần đầu sau mở bán, lượng khách nhận máy thường chiếm đến khoảng 60% tổng đơn hàng trong cả đợt mở bán đầu tiên, con số này có thể nói là nhanh hơn so với nhiều thị trường quốc tế", đại diện Di Động Việt thông tin.

"Với iPhone 16 series, hơn 40% khách hàng tại hệ thống chọn đổi máy cũ (trade-in). Chúng tôi dự báo mùa iPhone 17 series, cứ 2 khách thì có 1 người chọn trade-in, trong đó iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 series và 15 series sẽ là nhóm được đổi nhiều nhất", vị đại diện nói thêm.

Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, đại diện CellphoneS vẫn từ chối bình luận về iPhone 17 series.

iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro/Pro Max: Siêu phẩm!

Trước đó, rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu các phiên bản iPhone 17 thường, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. So với trước, Apple đã bỏ dòng e (iPhone 16e) và nâng dung lượng tối thiểu của iPhone 17 series nói chung lên 256GB và tùy chọn tối đa lên tới 2TB (chỉ riêng iPhone 17 Pro Max).

iPhone 17 Pro/Pro Max có màu cam vũ trụ mới.

Theo đó, iPhone 17 thường có giá 24,99 triệu đồng cho bản 256GB (rẻ hơn 1 triệu đồng nếu so với iPhone 16 thường 256GB lúc mới ra mắt), còn bản 512GB giá 31,49 triệu đồng (rẻ hơn 500.000 đồng so với iPhone 16 512GB lúc mới ra mắt).

Riêng iPhone 17 Pro đã tăng giá "chóng mặt", khởi điểm từ 34,99 triệu đồng cho bản 256GB (cao hơn 3 triệu đồng so với iPhone 16 Pro lúc mới ra mắt). iPhone 17 Pro Max bản 256GB cũng cao hơn 3 triệu đồng so với trước, khởi điểm từ 37,99 triệu đồng.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên có một mẫu iPhone dung lượng 2TB, dành riêng cho iPhone 17 Pro Max. Sản phẩm này có giá 63,99 triệu đồng, một con số không hề rẻ - tương đương một chiếc xe tay ga SH Mode hay các dòng laptop mạnh mẽ bật nhất hiện nay.

iPhone 17 Pro và Pro Max được nâng cấp lên chip A19 Pro, RAM 12GB, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện trên iPhone, giúp cải thiện khả năng vận hành khi chơi game hay quay video độ phân giải cao. Cụm camera chính 48MP hỗ trợ zoom quang học 8x, kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz chống phản chiếu, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà ngay cả dưới ánh sáng mạnh.

Ngoài phiên bản Pro/Pro Max, iPhone Air cũng là phiên bản gây chú ý năm nay nhờ độ mỏng chỉ 5,6mm, khung titan cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng sự gọn nhẹ. Còn về iPhone 17 tiêu chuẩn, máy sẽ có dung lượng từ 256GB, sở hữu màn hình 6,3 inch ProMotion 120Hz, camera trước 24MP và chip A19.

Các phiên bản iPhone 17 bản thường có 5 màu sắc gồm: Tím Oải Hương, Xanh Lam Khói, Đen, Trắng và Xanh Lá Xô Thơm. iPhone 17 Air có 4 phiên bản màu là Đen Không Gian, Trắng Mây, Vàng Nhạt và Xanh Da Trời. Cuối cùng, iPhone 17 Pro và Pro Max có 3 tùy chọn màu là Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc.

Bảng giá iPhone 17 series và iPhone Air tại Việt Nam:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) iPhone 17 256GB 24,99 512GB 31,49 iPhone Air 256GB 31,99 512GB 38,49 1TB 44,99 iPhone 17 Pro 256GB 34,99 512GB 41,49 1TB 47,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 512GB 44,49 1TB 50,99 2TB 63,99

* Giá chính thức từ Apple Store Online tại Việt Nam.