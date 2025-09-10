Toàn cảnh iPhone 17 Series đầy đủ nhất cho iFan

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dưới đây là tổng hợp toàn bộ thông số quan trọng nhất của dòng iPhone 17 vừa được Apple "trình làng".

Đúng như lịch trình, Apple đã chính thức công bố "gia đình" iPhone 17 với 4 thành viên: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Đây là cột mốc đáng chú ý khi hãng loại bỏ dòng iPhone Plus, thay thế bằng iPhone Air siêu mỏng, cấu hình mạnh mẽ. Chiếc iPhone siêu mỏng này phù hợp cho những chủ nhân thích sự tinh tế nhưng vẫn cần chụp ảnh đẹp, hiệu năng cao.

Năm nay, bảng màu của iPhone 17 cũng khá bắt mắt, cấu hình không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm (trừ chip). Tất cả các phiên bản đều được tích hợp tính năng AI thông minh của Apple và thời lượng pin được kéo dài hơn.

Riêng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được tích hợp những công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất. Chúng được thay đổi thiết kế với khung nguyên khối, độ bền được nâng cao, có thêm phiên bản màu cam rực rỡ. Đáng chú ý, cặp flagship này cũng là những chiếc iPhone đầu tiên có hệ thống làm mát buồng hơi.

Bảng so sánh thông số dòng iPhone 17:

Thông số iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro iPhone Air iPhone 17
Màn hình

Super Retina XDR 6,9 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island

Super Retina XDR 6,3 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island

Super Retina XDR 6,5 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island

Super Retina XDR 6,3 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island
Thiết kế Nhôm nguyên khối

Nhôm nguyên khối

 Khung titan Nhôm
Độ bền

Mặt trước Ceramic Shield 2

Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần

Mặt sau Ceramic Shield

Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút

Mặt trước Ceramic Shield 2

Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần

Mặt sau Ceramic Shield

Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút

Mặt trước Ceramic Shield 2

Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần

Mặt sau Ceramic Shield, Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút

Mặt trước Ceramic Shield 2

Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần

Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút
Chip xử lý A19 Pro

A19 Pro

A19 Pro

A19
GPU 6 lõi với Neural Accelerator

6 lõi với Neural Accelerator

5 lõi với Neural Accelerator

5 lõi với Neural Accelerator
Camera trước

18MP Center Stage

18MP Center Stage

18MP Center Stage

18MP Center Stage
Camera sau

Camera Chính 48MP

Camera góc siêu rộng 48MP 

Camera tele 48MP

Camera Chính 48MP

Camera góc siêu rộng 48MP 

Camera tele 48MP

Camera đơn 48MP

Camera Chính 48MP

Camera góc siêu rộng 48MP
Tính năng

Apple Intelligence

SOS khẩn cấp

Phát hiện va chạm

Apple Intelligence

SOS khẩn cấp

Phát hiện va chạm

Apple Intelligence

SOS khẩn cấp

Phát hiện va chạm

Apple Intelligence

SOS khẩn cấp

Phát hiện va chạm
Cổng kết nối USB- C 3

USB- C 3

USB- C 2

USB- C 2
Sạc

Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên

Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên

Sạc không dây MagSafe lên đến 20W với bộ tiếp hợp 30W trở lên

Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên
Bộ nhớ trong 256GB; 512GB; 1TB; 2TB

256GB; 512GB; 1TB

256GB; 512GB; 1TB

 256GB; 512GB
Mở khóa Face ID

Face ID

Face ID

Face ID
Kết nối 5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
Các phiên bản màu Cam vũ trụ, Xanh đậm, bạc

Cam vũ trụ, Xanh đậm, bạc

 Xanh da trời, Vàng nhạt, Trắng mây, Đen không gian,  Tím oải hương, Xanh lá xô thơm, Xanh lam khói, Trắng, Đen
Giá khởi điểm

Từ 37.999 triệu đồng

Từ 34.999 triệu đồng

Từ 31.999 triệu đồng

Từ 24.999 triệu đồng
Các phiên bản iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max và iPhone Air mang tới những đột phá nào?

Theo Khánh Vy - Apple

Nguồn: [Link nguồn]

10/09/2025 07:14 AM (GMT+7)
