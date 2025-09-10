Toàn cảnh iPhone 17 Series đầy đủ nhất cho iFan
Dưới đây là tổng hợp toàn bộ thông số quan trọng nhất của dòng iPhone 17 vừa được Apple "trình làng".
Đúng như lịch trình, Apple đã chính thức công bố "gia đình" iPhone 17 với 4 thành viên: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.
Dòng iPhone 17 đã chính thức ra mắt.
Đây là cột mốc đáng chú ý khi hãng loại bỏ dòng iPhone Plus, thay thế bằng iPhone Air siêu mỏng, cấu hình mạnh mẽ. Chiếc iPhone siêu mỏng này phù hợp cho những chủ nhân thích sự tinh tế nhưng vẫn cần chụp ảnh đẹp, hiệu năng cao.
Các màu của iPhone 17.
Năm nay, bảng màu của iPhone 17 cũng khá bắt mắt, cấu hình không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm (trừ chip). Tất cả các phiên bản đều được tích hợp tính năng AI thông minh của Apple và thời lượng pin được kéo dài hơn.
Các màu của iPhone 17 Pro.
Riêng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được tích hợp những công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất. Chúng được thay đổi thiết kế với khung nguyên khối, độ bền được nâng cao, có thêm phiên bản màu cam rực rỡ. Đáng chú ý, cặp flagship này cũng là những chiếc iPhone đầu tiên có hệ thống làm mát buồng hơi.
Bảng so sánh thông số dòng iPhone 17:
|Thông số
|iPhone 17 Pro Max
|iPhone 17 Pro
|iPhone Air
|iPhone 17
|Màn hình
|
Super Retina XDR 6,9 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island
|
Super Retina XDR 6,3 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island
|
Super Retina XDR 6,5 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island
|
Super Retina XDR 6,3 inch, Công nghệ ProMotion, màn hình luôn bật, Dynamic Island
|Thiết kế
|Nhôm nguyên khối
|
Nhôm nguyên khối
|Khung titan
|Nhôm
|Độ bền
|
Mặt trước Ceramic Shield 2
Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần
Mặt sau Ceramic Shield
Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút
|
Mặt trước Ceramic Shield 2
Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần
Mặt sau Ceramic Shield
Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút
|
Mặt trước Ceramic Shield 2
Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần
Mặt sau Ceramic Shield, Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút
|
Mặt trước Ceramic Shield 2
Khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần
Khả năng chống nước ở độ sâu 6 mét trong vòng tối đa 30 phút
|Chip xử lý
|A19 Pro
|
A19 Pro
|
A19 Pro
|
A19
|GPU
|6 lõi với Neural Accelerator
|
6 lõi với Neural Accelerator
|
5 lõi với Neural Accelerator
|
5 lõi với Neural Accelerator
|Camera trước
|
18MP Center Stage
|
18MP Center Stage
|
18MP Center Stage
|
18MP Center Stage
|Camera sau
|
Camera Chính 48MP
Camera góc siêu rộng 48MP
Camera tele 48MP
|
Camera Chính 48MP
Camera góc siêu rộng 48MP
Camera tele 48MP
|
Camera đơn 48MP
|
Camera Chính 48MP
Camera góc siêu rộng 48MP
|Tính năng
|
Apple Intelligence
SOS khẩn cấp
Phát hiện va chạm
|
Apple Intelligence
SOS khẩn cấp
Phát hiện va chạm
|
Apple Intelligence
SOS khẩn cấp
Phát hiện va chạm
|
Apple Intelligence
SOS khẩn cấp
Phát hiện va chạm
|Cổng kết nối
|USB- C 3
|
USB- C 3
|
USB- C 2
|
USB- C 2
|Sạc
|
Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên
|
Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên
|
Sạc không dây MagSafe lên đến 20W với bộ tiếp hợp 30W trở lên
|
Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên
|Bộ nhớ trong
|256GB; 512GB; 1TB; 2TB
|
256GB; 512GB; 1TB
|
256GB; 512GB; 1TB
|256GB; 512GB
|Mở khóa
|Face ID
|
Face ID
|
Face ID
|
Face ID
|Kết nối
|5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
|
5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
|
5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
|
5G, LTE Gigabit, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
|Các phiên bản màu
|Cam vũ trụ, Xanh đậm, bạc
|
Cam vũ trụ, Xanh đậm, bạc
|Xanh da trời, Vàng nhạt, Trắng mây, Đen không gian,
|Tím oải hương, Xanh lá xô thơm, Xanh lam khói, Trắng, Đen
|Giá khởi điểm
|
Từ 37.999 triệu đồng
|
Từ 34.999 triệu đồng
|
Từ 31.999 triệu đồng
|
Từ 24.999 triệu đồng
Các phiên bản iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max và iPhone Air mang tới những đột phá nào?
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/09/2025 07:14 AM (GMT+7)