Toàn cảnh iPhone 17 Series đầy đủ nhất cho iFan

Đúng như lịch trình, Apple đã chính thức công bố "gia đình" iPhone 17 với 4 thành viên: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Dòng iPhone 17 đã chính thức ra mắt.

Đây là cột mốc đáng chú ý khi hãng loại bỏ dòng iPhone Plus, thay thế bằng iPhone Air siêu mỏng, cấu hình mạnh mẽ. Chiếc iPhone siêu mỏng này phù hợp cho những chủ nhân thích sự tinh tế nhưng vẫn cần chụp ảnh đẹp, hiệu năng cao.

Các màu của iPhone 17.

Năm nay, bảng màu của iPhone 17 cũng khá bắt mắt, cấu hình không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm (trừ chip). Tất cả các phiên bản đều được tích hợp tính năng AI thông minh của Apple và thời lượng pin được kéo dài hơn.

Các màu của iPhone 17 Pro.

Riêng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được tích hợp những công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất. Chúng được thay đổi thiết kế với khung nguyên khối, độ bền được nâng cao, có thêm phiên bản màu cam rực rỡ. Đáng chú ý, cặp flagship này cũng là những chiếc iPhone đầu tiên có hệ thống làm mát buồng hơi.

Bảng so sánh thông số dòng iPhone 17: