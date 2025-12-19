TikTok Mỹ ký thỏa thuận lịch sử, bán mình cho liên minh được ông Trump hậu thuẫn

Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên vào ngày 18/12, CEO Shou Chew cho biết công ty đã ký các thỏa thuận với các nhà đầu tư về một liên doanh TikTok mới tại Mỹ, cho phép hơn 170 triệu người dùng trong nước tiếp tục sử dụng nền tảng này.

TikTok sẽ bán tài sản tại Mỹ cho một liên minh các nhà đầu tư, trong đó có Oracle. Ảnh: CNN

Mặc dù giao dịch chưa hoàn tất, động thái này đưa TikTok tiến một bước gần hơn đến việc đảm bảo tương lai lâu dài tại Mỹ.

Thỏa thuận diễn ra sau khi một đạo luật được thông qua vào năm 2024 yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần trì hoãn việc thực thi luật này để theo đuổi một thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát sang tay người Mỹ.

Theo thỏa thuận, ứng dụng TikTok tại Mỹ sẽ do một liên doanh mới kiểm soát. Trong đó, 50% cổ phần sẽ thuộc sở hữu của liên minh các nhà đầu tư bao gồm công ty công nghệ Oracle, công ty cổ phần tư nhân Silver Lake và công ty đầu tư MGX.

Hơn 30% cổ phần của liên doanh sẽ được nắm giữ bởi các chi nhánh của một số nhà đầu tư hiện tại của ByteDance và ByteDance sẽ giữ lại 19,9%.

Về mặt vận hành, thực thể mới sẽ huấn luyện lại thuật toán của TikTok dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ, trong khi Oracle sẽ giám sát việc lưu trữ dữ liệu. Liên doanh tại Mỹ cũng sẽ chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung cho người dùng trong nước.

Tuy nhiên, bản ghi nhớ của ông Chew cho thấy TikTok toàn cầu do ByteDance kiểm soát sẽ tiếp tục quản lý mảng thương mại điện tử, quảng cáo và tiếp thị trên nền tảng mới tại Mỹ.

CEO Shou Chew cho biết các bên đang nỗ lực hoàn tất giao dịch vào ngày 22/1/2026 và cả ByteDance lẫn TikTok đều đã đồng ý với các điều khoản.

Tuy nhiên, thỏa thuận dự kiến cần có sự chấp thuận từ chính phủ Trung Quốc cũng như cơ quan quản lý của cả hai nước trước khi chính thức khép lại.

Dù ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý với thỏa thuận này, Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận.

(Theo CNN)