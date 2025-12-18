Không phải iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro chính là smartphone chơi game lý tưởng

iPhone 17 Pro là chiếc điện thoại tốt nhất được Apple ra mắt với cấu hình hàng đầu, thời lượng pin dài, màn hình sắc nét và camera xuất sắc. Ba yếu tố đầu tiên cũng biến sản phẩm này thành một thiết bị chơi game tuyệt vời nhưng chúng tuyệt vời đến mức nào?

Các chuyên gia Cnet đã quyết định thử nghiệm iPhone 17 Pro để tìm hiểu.

Hầu hết các trò chơi đều có thể chơi ngay cả trên những điện thoại có cấu hình thấp nhất. Đó là bởi các nhà phát triển game muốn mở rộng thị trường của mình cho càng nhiều người chơi càng tốt, ngay cả khi cấu hình của smartphone không đáp ứng kịp. Nhưng smartphone cấu hình tốt hơn sẽ đem lại đồ họa sắc nét hơn, nhiều khung hình mỗi giây hơn và trải nghiệm chơi game tổng thể tốt hơn.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro đứng đầu bảng xếp hạng hiệu năng trong tất cả các bài kiểm tra của Cnet nên chúng cũng có thể xử lý game tốt. Chiếc flagship này cực nhanh, mạnh mẽ và vượt trội so với hầu hết các điện thoại khác về thời lượng pin.

Và thông số kỹ thuật của iPhone 17 Pro cũng rất ấn tượng. Chip A19 Pro và RAM ước tính 12GB có thể xử lý đồ họa game mượt mà. Với bộ nhớ trong khởi điểm 256GB, người dùng có nhiều không gian để tải xuống trò chơi cũng như các tùy chọn 512GB và 1TB hoặc 2TB trên phiên bản iPhone 17 Pro Max, đảm bảo có đủ chỗ cho ảnh và các tệp khác có dung lượng lớn.

Màn hình 6,3 inch là vừa đủ cho người dùng bình thường và độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel của iPhone 17 Pro rất sống động. Màn hình có độ sáng tối đa 3.000 nit, là một trong những độ sáng cao nhất trong số các điện thoại được bán hiện nay, giúp dễ dàng sử dụng dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Năm nay, iPhone 17 Pro đã bổ sung thêm một tính năng trên chip silicon cao cấp của mình: một buồng làm mát bằng hơi nước nằm trên chip A19 Pro. Mặc dù các điện thoại chơi game từ lâu đã tích hợp các cấu trúc làm mát này, thường là các buồng nhỏ chứa đầy nước để thoát khí nóng ra khỏi silicon xử lý đồ họa nhưng đây là chiếc iPhone đầu tiên có tính năng này.

iPhone 17 Pro cho trải nghiệm chơi game khá tuyệt.

Apple cũng đã quay trở lại sử dụng khung nhôm thay vì khung titan trên các mẫu iPhone Pro trước đây, chất liệu này tản nhiệt tốt hơn. Sự kết hợp này cho phép iPhone 17 Pro chơi game lâu hơn mà không bị quá nóng.

Nhiệt độ là yếu tố quan trọng đối với việc chơi game. Điện thoại càng nóng, pin càng nhanh hết, có thể tự động tắt nếu quá nóng và cầm nắm khó chịu. Mặc dù ốp lưng có thể cách nhiệt cho ngón tay khỏi điện thoại nóng nhưng phụ kiện này cũng có thể giữ nhiệt bên trong, ngăn cản quá trình làm mát tự nhiên và có khả năng làm hỏng điện thoại.

Trải nghiệm chơi game trên iPhone 17 Pro

Giống như các điện thoại cao cấp khác, chơi game trên iPhone 17 Pro mang lại trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm kỳ lạ, cả trong thiết kế và phần mềm của điện thoại, gây ra một số khó khăn khi chơi game.

Apple Arcade chỉ có sẵn trên các thiết bị iOS, là yếu tố đầu tiên và rõ ràng nhất giúp iPhone 17 Pro khác biệt so với các điện thoại chơi game khác. Khi trả phí hàng tháng, người dùng có quyền truy cập vào kho game không có quảng cáo cùng nhiều game độc ​​quyền chỉ có trên dịch vụ này.

Thiết kế của iPhone 17 Pro có một chút nhược điểm khi chơi game. Nhiều trò chơi, ví dụ như Resident Evil 8 và các game bắn súng như Call of Duty: Mobile yêu cầu điện thoại phải xoay ngang để có màn hình rộng. Khi đặt nằm ngang, tay phải sẽ che khuất cạnh bên của điện thoại, khiến âm thanh trong game bị giảm đi đáng kể. Một số điện thoại khác có vị trí loa tốt hơn, ví dụ như OnePlus 15 phát âm thanh từ dưới màn hình, giúp âm thanh không bị che khuất dù tay bạn đặt ở đâu.

iPhone 17 Pro hiện có giá bán từ 34,39 triệu đồng.

Cụm camera (hay phần nhô lên) là một điểm kỳ lạ khác trong thiết kế cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game. Phần camera lồi ra gây nhiều vấn đề hơn khi sử dụng các tay cầm của bên thứ ba ôm sát iPhone 17 Pro. Nhìn chung, độ dày của phần camera lồi có thể ảnh hưởng đến khả năng tương thích với một số phụ kiện của bên thứ ba.

Nói về camera, nút điều khiển camera ở phía dưới bên phải điện thoại được đặt ở vị trí thuận lợi, rất hữu ích khi chơi game. Thật đáng tiếc, kể từ iOS 26, chúng chỉ có thể được thiết lập làm phím tắt để mở ứng dụng camera hoặc một vài chức năng khác, không thể sử dụng khi chơi game. Điều này thật đáng tiếc vì các điện thoại chơi game như dòng RedMagic đã sử dụng các nút cảm ứng ở bên cạnh nhiều năm nay.

Ngoài ra, không giống như các điện thoại khác, cài đặt iOS của iPhone 17 Pro bị hạn chế trong việc điều chỉnh tốc độ làm mới màn hình. Người dùng chỉ có thể chọn tốc độ khung hình từ 1-120 khung hình/giây, trừ khi bạn muốn tự giới hạn ở mức 60Hz thông qua các thao tác phức tạp (Cài đặt (Settings) > Trợ năng (Accessibility) > Chuyển động (Motion) > Giới hạn tốc độ khung hình (Limit Frame Rate).

Thời lượng pin của iPhone 17 Pro ở mức trung bình, tương tự như Samsung Galaxy S25. Khả năng sạc nhanh tối đa 40 watt của điện thoại là một nâng cấp đáng kể so với các mẫu iPhone trước đây. Apple cho biết, điện thoại sẽ sạc được 50% pin iPhone 17 Pro trong 20 phút.

Tóm lại, iPhone 17 Pro là một thiết bị chơi game mạnh mẽ cùng với khả năng chụp ảnh và quay video hàng đầu. Thông số kỹ thuật cao cấp mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà dù thiết kế của máy có nhiều điểm chưa hoàn hảo.

So với điện thoại Android, các tính năng phần mềm của Apple mang lại một chút lợi thế với Apple Arcade và tính năng dùng thử trước khi mua của App Store cung cấp cho người chơi nhiều lựa chọn hơn so với Google Play Store.