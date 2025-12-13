Rò rỉ tiết lộ iPad mới dùng chip A19, ra mắt đầu năm sau cùng iPad Air M4

Apple nổi tiếng với sự kín đáo nhưng hoạt động theo một mô hình khá dễ đoán. Hãng thường cập nhật iPhone vào mùa thu, máy Mac thường xuyên được nâng cấp, và iPad thường có sản phẩm mới ra mắt sau mỗi 12 đến 18 tháng. Gần đây, mã nội bộ của Apple đã tiết lộ thông tin về các phiên bản tiếp theo của iPad cơ bản và iPad Air.

Thông tin này được phát hiện bởi MacWorld trong một tài liệu mã nội bộ của Apple, nằm trong bản thử nghiệm của iOS 26. Tuy nhiên, mã này không có trong phiên bản iOS 26.2 sắp ra mắt, và chưa rõ liệu nó có liên quan đến iOS 26.3 hay iOS 26.4. Dựa trên lịch trình ra mắt, nhiều khả năng các sản phẩm mới sẽ được công bố cùng với iOS 26.4, phiên bản ra mắt muộn hơn và gần với thời điểm ra mắt iPad vào mùa xuân.

Mã nguồn đã tiết lộ tên mã J581 và J588 cho iPad tiêu chuẩn, dự kiến sẽ sử dụng chip A19, giúp dòng iPad cơ bản, thường được ưa chuộng trong thị trường giáo dục, tiếp cận với công nghệ trí tuệ nhân tạo của Apple. Ngoài ra, các tên mã khác như J707, J708, J737 và J738 liên quan đến iPad Air mới với bộ xử lý M4. Có thông tin cho rằng các mẫu iPad mới có thể sử dụng chip mạng N1, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Các mẫu iPad nâng cấp này sẽ ra mắt sau khi Apple phát hành iPad Pro vào mùa thu năm 2025. Một chiếc iPad mini mới với màn hình OLED cũng dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026, nhưng vào nửa cuối năm. Apple có thể công bố những thiết bị này thông qua thông cáo báo chí vào mùa xuân, trừ khi có lý do khác để tổ chức sự kiện mùa xuân. Tuy nhiên, những chiếc iPad này có thể không đủ để tạo nên một sự kiện lớn, trừ khi đi kèm với một sản phẩm mới trong lĩnh vực nhà thông minh hoặc trí tuệ nhân tạo.