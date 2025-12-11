iPhone Fold tăng lượng sản xuất, sẽ thúc đẩy thị trường smartphone gập

Theo ET News, Apple đã đặt hàng 22 triệu tấm nền OLED từ Samsung Display cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình, cho thấy kế hoạch sản xuất lớn hơn nhiều so với dự đoán trước đó trong ngành công nghiệp màn hình. Trong một bài báo trước đó, ET News cho biết Samsung dự kiến sẽ sản xuất 11 triệu màn hình OLED gập vào trong và 11 triệu màn hình ngoài cho Apple trong năm tới. Với việc Samsung Display là nhà cung cấp độc quyền, kế hoạch này ngụ ý rằng Apple có thể sản xuất khoảng 10 triệu thiết bị hoàn thiện cho iPhone gập thế hệ đầu tiên, do các nhà cung cấp thường sản xuất nhiều linh kiện hơn nhu cầu để đảm bảo chất lượng.

Lượng sản xuất iPhone màn hình gập sẽ nhiều hơn dự kiến

Kế hoạch sản xuất này cao hơn 30% so với dự báo ban đầu, vốn ước tính số lượng iPhone màn hình gập xuất xưởng chỉ từ 6 đến 8 triệu chiếc, dựa trên hiệu suất lịch sử của thị trường điện thoại thông minh gập toàn cầu, hiện chỉ đạt trên 20 triệu chiếc mỗi năm.

Theo báo cáo, mẫu iPhone gập sẽ có thiết kế dạng sách, gập vào trong với màn hình ngoài 5,35 inch và màn hình trong 7,58 inch. Thiết bị được cho là sẽ sở hữu thiết kế bản lề tiên tiến và các vật liệu đặc biệt nhằm giảm thiểu nếp gấp khi gập lại. Apple cũng có kế hoạch áp dụng công nghệ Bộ lọc Màu khi Đóng gói (COE), giúp giảm độ dày và cải thiện độ sáng của màn hình bằng cách loại bỏ lớp phân cực truyền thống. Thiết bị còn được đồn đoán sẽ tích hợp Camera Dưới Màn hình (UDC), cho phép màn hình bên trong có giao diện liền mạch hơn.

Chiếc iPhone gập đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau, cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Theo ước tính từ IDC, iPhone màn hình gập của Apple sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lượng xuất xưởng điện thoại thông minh gập toàn cầu vào năm 2026, chiếm hơn 22% thị phần và 34% giá trị thị trường điện thoại gập trong năm đầu tiên, với mức giá khởi điểm dự kiến là 2.400 USD (khoảng 63 triệu đồng). Hiện tại, thị trường điện thoại gập chủ yếu do Samsung và Google chi phối.

Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch Thiết bị Khách hàng tại IDC, nhận định: "Việc ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ đánh dấu một bước ngoặt cho phân khúc điện thoại gập. Động thái này có thể sẽ thúc đẩy nhận thức về danh mục sản phẩm và khơi dậy sự quan tâm của người tiêu dùng. Apple thường là chất xúc tác thúc đẩy sự chấp nhận rộng rãi đối với các sản phẩm mới." Mặc dù điện thoại màn hình gập vẫn sẽ là một phân khúc ngách về doanh số, nhưng nó sẽ trở thành động lực giá trị quan trọng cho các nhà cung cấp, với giá bán trung bình cao gấp ba lần so với điện thoại thông minh thông thường.

Thị trường điện thoại thông minh màn hình gập dự kiến sẽ tăng trưởng 30% vào năm 2026 nhờ sự gia nhập của Apple, cùng với sự ra mắt của Galaxy Z Trifold của Samsung. Tin đồn cho thấy chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026, với thiết kế giống như một cuốn sách, gập ngang và mở ra thành màn hình lớn hơn, tương đương với kích thước iPad mini. Khi gập lại, thiết bị sẽ có kích thước khoảng 5,5 inch và khi mở ra sẽ đạt khoảng 7,8 inch. Apple đang nỗ lực loại bỏ nếp gấp bằng cách sử dụng bản lề được gia cố, và đây có thể là một trong những thiết bị gập đầu tiên không có nếp gấp nhìn thấy được.