Nothing Phone (3a) Community Edition ra mắt: Thiết kế độc nhất do fan tạo nên

Vào tháng 3 năm nay, hãng công nghệ Nothing đã công bố dự án Community Edition dành riêng cho chiếc điện thoại Nothing Phone (3a). Và mới đây, sản phẩm này đã chính thức ra mắt với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 1.000 chiếc.

Nothing Phone (3a) Community Edition ra mắt

Trong quá trình phát triển sản phẩm, Nothing đã nhận được hơn 700 bài dự thi từ các thành viên trong cộng đồng, với nhiều ý tưởng độc đáo về thiết kế, phần mềm, phụ kiện và cách kể chuyện bằng hình ảnh.

Những người chiến thắng trong cuộc thi bao gồm Emre Kayganacl (thiết kế phần cứng), Ambrogio Tacconi và Louis Aymond (phụ kiện), Jad Zock (thiết kế đồng hồ màn hình khóa và hình nền), cùng Sushruta Sarkar (chiến dịch quảng cáo). Họ đã làm việc cùng các nhóm thiết kế, phần mềm, tiếp thị và sáng tạo của Nothing tại London trong vài tháng qua để hiện thực hóa tầm nhìn của mình.

Nothing Phone (3a) Community Edition có thiết kế độc đáo

Thiết kế của Nothing Phone (3a) Community Edition được lấy cảm hứng từ phong cách thẩm mỹ cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Phụ kiện đi kèm là một hộp xúc xắc với các con số được hiển thị bằng phông chữ Ndot 55 của Nothing. Công ty cho biết mặt đồng hồ được thiết kế riêng nhằm giảm thiểu sự lộn xộn và hướng mắt người dùng đến các thành phần chính. Ngoài ra, sản phẩm còn đi kèm với một hình nền độc quyền, tạo ra "một cầu nối trực quan giữa màu sắc và kết cấu mặt sau với giao diện mặt trước".

Hộp đựng của điện thoại

Về cấu hình, Nothing Phone (3a) Community Edition tương tự như phiên bản thông thường, với màn hình AMOLED 6.77 inch, tần số quét 120Hz, công nghệ làm mờ PWM 2.160Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.000 nit. Bên trong, máy sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 3, hệ thống ba camera sau (camera chính 50MP với OIS, camera tele 50MP với zoom quang 2x, và camera góc siêu rộng 8MP). Máy cũng được trang bị camera selfie 32MP ở mặt trước, pin 5.000 mAh với hỗ trợ sạc nhanh 50W và sẽ được bán với giá 28.999 INR (khoảng 8,5 triệu đồng).