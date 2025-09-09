iPhone 17 Air là sự đánh đổi của Apple

Thứ Ba tuần tới sẽ là một ngày trọng đại đối với những người đam mê công nghệ và người hâm mộ Apple. "Nhà Táo" chuẩn bị ra mắt dòng iPhone mới. Với việc iPhone 17 Air được kỳ vọng là tâm điểm của sự kiện, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg đã đưa ra một sự so sánh hấp dẫn về chiếc iPhone siêu mỏng và MacBook Air đầu tiên từ năm 2008.

Ảnh concept iPhone 17 Air.

Chiếc MacBook Air đầu tiên khá đắt đỏ, có hiệu năng yếu và thời lượng pin tầm thường. Tuy nhiên, sản phẩm lại được định giá một cách khó hiểu giữa một chiếc MacBook rẻ hơn, mạnh mẽ hơn và một chiếc MacBook Pro vượt trội hơn hẳn.

Gurman lập luận rằng, Apple đang lặp lại chính lịch sử đó với iPhone 17 Air, chiếc iPhone sẽ mỏng hơn đáng kể nhưng lại hạ cấp về thời lượng pin và hiệu suất camera. Trong khi đó, hiện tại, 2 hoặc 3 camera đang là tiêu chuẩn.

iPhone 17 Air sẽ là chiếc iPhone siêu mỏng của Apple.

Mẫu iPhone "Air" mới này dự kiến ​​nằm giữa iPhone 17 tiêu chuẩn (với pin tốt hơn và nhiều camera hơn) và iPhone 17 Pro (vượt trội hơn về mọi mặt). Điểm nhấn chính của iPhone 17 Air là độ mỏng.

Samsung đã tung ra chiếc Galaxy S25 Edge tương tự nhưng lại mang về doanh số không mấy ấn tượng. Điều này cho thấy người tiêu dùng không muốn đánh đổi sức mạnh để lấy một thiết kế mỏng hơn.

Theo các nhà phân tích, iPhone 17 Air chưa thể trở thành một sản phẩm bom tấn ngay lúc này. Giống như chiếc MacBook Air đầu tiên, đây sẽ là một bản thử công nghệ - là thứ Apple thử nghiệm kỹ thuật, hóa học pin và phương pháp sản xuất mới, sau cùng sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm.

iPhone 17 Air sẽ mở đường cho một tương lai mỏng hơn cho tất cả iPhone và thậm chí sẽ đặt nền móng cho một chiếc iPhone màn hình gập lại.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào đêm ngày 9/9 tới (0h sáng 10/9 theo giờ Việt Nam), mời quý độc giả theo dõi.