Elon Musk mất 10 tỷ USD sau khi Tesla thông qua gói trả lương khủng

Gói trả lương mới của Tesla trao cho Musk hơn 423 triệu cổ phiếu bổ sung, nâng tỷ lệ sở hữu của ông lên khoảng 25% nếu hãng đạt các mục tiêu trong 10 năm tới. Một số chỉ tiêu bao gồm vốn hóa thị trường Tesla đạt 8,5 nghìn tỷ USD và bán thêm 12 triệu xe, cùng nhiều điều kiện khác.

Mặc dù con số 1.000 tỷ USD khiến nhiều người choáng váng, các chuyên gia nhấn mạnh Musk sẽ chỉ nhận được phần thưởng nếu tạo ra giá trị cực kỳ lớn cho công ty. Matt Britzman, nhà phân tích tại Hargreaves Lansdown, gọi thỏa thuận là “ngoạn mục” và các mục tiêu đặt ra “cao như đỉnh Everest”.

Cổ đông và giới phân tích phản ứng ra sao?

Hơn 75% cổ đông Tesla đã bỏ phiếu ủng hộ gói đãi ngộ này, trong khi một số cổ đông lớn phản đối. Brad Lander, kiểm soát viên thành phố New York, lên án Tesla “ban lãnh đạo thân hữu” trao gói “tiền chuộc Musk” mà cổ đông phải gánh chịu.

Các chuyên gia cho rằng việc bỏ phiếu thông qua là hợp lý về mặt logic vì các mục tiêu cao đặt ra cho Tesla, và thỏa thuận giúp củng cố vị thế “CEO thời chiến” của Musk. Một số tổ chức lớn như Morgan Stanley, Florida State Board of Administration và Charles Schwab cũng ủng hộ thỏa thuận, trong khi quỹ tài sản nhà nước Na Uy phản đối vì lo ngại về pha loãng cổ phiếu và rủi ro tập trung vào một người.

Tác động đến tài sản của Elon Musk và các tỷ phú khác

Sau khi cổ phiếu Tesla giảm 3,6% xuống khoảng 429,70 USD, tài sản Elon Musk giảm 10 tỷ USD, xuống còn 481,4 tỷ USD. Ông vẫn là người giàu nhất thế giới, vượt xa Larry Ellison (289,7 tỷ USD). Cùng thời điểm, tài sản của các tỷ phú hàng đầu khác cũng giảm: Jeff Bezos mất 2 tỷ USD, Larry Page 5,6 tỷ USD, Sergey Brin 5,2 tỷ USD và Mark Zuckerberg 2,6 tỷ USD.

Trước đó, Musk từng là người đầu tiên đạt tài sản 500 tỷ USD và trước đó là 400 tỷ USD nhờ sự bùng nổ của cổ phiếu Tesla trong năm 2025.

Cổ phiếu Tesla tăng 14% trong năm nay, phục hồi từ các đợt giảm trước đó khi Musk vướng vào tranh cãi liên quan tới chính quyền Trump. Tháng 9, Tesla công bố gói trả lương mới, nhấn mạnh tầm quan trọng việc giữ Musk ở lại công ty. Chủ tịch Tesla, Robyn Denholm, cảnh báo việc Musk rời đi sẽ khiến công ty mất giá trị đáng kể.

Một số cổ đông lớn và quỹ đầu tư ủng hộ gói đãi ngộ để bảo đảm cam kết của Musk, trong khi những tổ chức khác tỏ ra thận trọng, lo ngại rủi ro tập trung vào một người và pha loãng cổ phiếu.