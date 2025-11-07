Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 146,400 Bán 148,400

PNJ Mua 145,000 Bán 148,000

Tỷ giá

USD Mua 26,088 Bán 26,358

EUR Mua 29,580 Bán 31,139

Giá vàng hôm nay 7-11: Đảo chiều giảm mạnh

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau một phiên bật tăng, giá vàng hôm nay lại đảo chiều đi xuống, do nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 7-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.978 USD/ounce, giảm tới 42 USD so với mức đỉnh cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.020 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm còn 3.986 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, áp lực bán chốt lời lan rộng trên hầu hết các thị trường hàng hóa, trong đó có vàng.

Trong khi đó, đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Mỹ (với chỉ số Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm trong phiên) đáng lẽ có thể hỗ trợ cho giá vàng, nhưng yếu tố này chưa đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.

Thay vào đó, chỉ số đô la Mỹ (DXY) dù giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, kết hợp với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,2%, đã thu hút dòng tiền chảy vào USD và trái phiếu. Giá vàng hôm nay gánh thêm áp lực sụt giảm.

Các nhà phân tích dự giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực nếu chứng khoán quốc tế ổn định, Mỹ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị như căng thẳng ở Trung Đông, lạm phát tiềm ẩn vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn giá vàng.

Giá vàng hôm nay 7-11: Đảo chiều giảm mạnh - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 06:22 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN