Cú “chốt đơn” 1.000 tỷ USD: Cổ đông Tesla đặt cược vào Elon Musk

Gói lương “khổng lồ” của Elon Musk được thông qua

Tại đại hội cổ đông diễn ra ở Austin, Texas, Tesla thông báo rằng hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu ủng hộ gói lương mới của Elon Musk. Theo đó, Musk có thể nhận 12 đợt quyền chọn cổ phiếu nếu đạt được những mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng mà Hội đồng quản trị đặt ra.

Ngay sau kết quả bỏ phiếu, cổ phiếu Tesla tăng 2%, phản ánh sự tin tưởng của giới đầu tư vào khả năng lèo lái của Musk. “Tôi thực sự biết ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình,” Musk chia sẻ đầy cảm xúc trước các cổ đông.

Đáng chú ý, đây là gói lương đầu tiên của Musk trong nhiều năm qua. Ông cho biết mình không nhận lương hay thưởng bằng tiền mặt và từng nhiều lần bán cổ phần để đầu tư vào các dự án khác. Gói lương 1.000 tỷ USD lần này, theo Tesla, nhằm giữ chân và tạo động lực cho vị CEO tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty.

Trước đó, gói lương thưởng này gây nhiều tranh cãi. Một số cổ đông lớn phản đối, trong đó nổi bật là Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy trị giá 1.900 tỷ USD, nắm giữ 1,2% cổ phần Tesla. Quỹ này cho rằng gói lương quá lớn, có nguy cơ làm loãng cổ phiếu và tăng rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân.

Bên cạnh đó, gói lương năm 2018 của Musk hiện vẫn đang bị tòa án Delaware xem xét, sau khi một số cổ đông kiện rằng họ không được cung cấp đủ thông tin trước khi bỏ phiếu. Tòa án cấp cao Delaware đang cân nhắc kháng nghị của Tesla về vụ việc này.

Tuy nhiên, phần đông cổ đông khác cho rằng Musk là yếu tố không thể thay thế và quyền kiểm soát lớn hơn sẽ giúp ông tự tin triển khai các dự án trọng điểm như xe tự lái, robot hình người Optimus và các công nghệ AI mới.

Tesla sẽ làm gì tiếp theo sau khi thông qua gói lương?

Ngoài gói lương cho Musk, cổ đông Tesla cũng tái bầu ba thành viên hội đồng quản trị gồm Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia và Kathleen Wilson-Thompson. Họ cũng phê chuẩn việc Tesla đầu tư vào công ty AI xAI do chính Musk sáng lập, dù vẫn còn nhiều phiếu “trung lập” khiến ban lãnh đạo phải xem xét thêm.

Trong phần trình bày sau cuộc họp, Musk công bố hàng loạt kế hoạch tham vọng: Xây dựng dây chuyền sản xuất robot Optimus với công suất 1 triệu đơn vị tại nhà máy Fremont (California), và sau đó mở rộng lên 10 triệu đơn vị tại Giga Texas (Austin). Bắt đầu sản xuất robotaxi Cybercab vào tháng 4/2026, với các thành phố thử nghiệm đầu tiên là Miami, Dallas, Phoenix và Las Vegas. Ra mắt mẫu xe thể thao Tesla Roadster thế hệ mới vào ngày 1/4/2026, dự kiến sản xuất 12–18 tháng sau đó.

Những công bố này cho thấy Musk đang hướng Tesla từ một hãng xe điện sang tập đoàn công nghệ toàn diện, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, robot và giao thông tự động.

Elon Musk đang củng cố quyền lực ra sao trong Tesla?

Trước khi gói lương mới được phê duyệt, Musk chỉ nắm 13% cổ phần Tesla, thấp hơn ngưỡng 20% mà ông cho là cần thiết để duy trì ảnh hưởng trong công ty. Gói thưởng mới giúp ông đạt được mức quyền kiểm soát này, đồng thời trấn an nhà đầu tư về việc Musk sẽ không chuyển các dự án AI hay robot ra ngoài Tesla như từng cảnh báo trước đó.

Chủ tịch Tesla, bà Robyn Denholm, nhấn mạnh rằng gói thưởng này là “cần thiết để giữ chân Musk”, bởi tầm nhìn và năng lượng của ông “không thể dễ dàng thay thế”. Bà cho rằng Musk chính là nhân tố giúp Tesla không ngừng đột phá – từ việc mở rộng sản xuất xe điện đến dẫn đầu xu hướng xe tự hành.