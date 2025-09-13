Giàu nhất thế giới, tài sản của Elon Musk giờ đến đâu?

Theo hồ sơ Tesla gửi cổ đông tuần trước, hãng cho rằng cần phải đưa ra gói lương thưởng đặc biệt để giữ Elon Musk tập trung vào Tesla thay vì các dự án khác. Gói này có thể lên tới 423 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1.000 tỷ USD nếu các điều kiện đều được đáp ứng.

Tesla lo ngại rằng khi phần lớn tài sản của Musk hiện đến từ các công ty ngoài Tesla, đặc biệt là SpaceX và xAI, ông sẽ có xu hướng dành nhiều thời gian và ưu tiên cho những dự án đó.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Musk sở hữu khoảng 385 tỷ USD, còn Forbes ước tính con số này là 436 tỷ USD. Sự chênh lệch chủ yếu do tranh cãi quanh gói lương năm 2018, được định giá từ 60 đến 100 tỷ USD.

Trước đây, phần lớn tài sản Musk đến từ cổ phiếu Tesla. Nhưng hiện nay, chưa đến một nửa khối tài sản của ông gắn với Tesla. Với 13% cổ phần, Musk nắm khoảng 140 tỷ USD giá trị cổ phiếu Tesla. Musk cho rằng mình cần ít nhất 25% quyền biểu quyết để bảo vệ Tesla khỏi nguy cơ bị thâu tóm, nhất là khi hãng đang phát triển công nghệ AI và robot.

SpaceX và xAI đóng góp thế nào cho khối tài sản của Musk?

Tại SpaceX, Musk nắm 42% cổ phần. Công ty này đang chuẩn bị đợt bán cổ phiếu nội bộ với mức định giá khoảng 400 tỷ USD, gần gấp đôi năm ngoái. Như vậy, riêng phần của Musk tại SpaceX đã trị giá khoảng 170 tỷ USD, vượt giá trị cổ phần Tesla mà ông đang nắm giữ.

Trong khi đó, xAI phát triển nhanh chóng, tăng định giá từ 80 tỷ USD hồi đầu năm lên mức dự kiến 200 tỷ USD ở vòng gọi vốn mới. Musk sở hữu hơn 50% xAI, đồng nghĩa giá trị cổ phần vượt 100 tỷ USD.

Cộng thêm các khoản đầu tư vào Neuralink (khoảng 9 tỷ USD) và một số công ty khác, giá trị tài sản từ doanh nghiệp tư nhân của Musk hiện gần gấp đôi giá trị cổ phần Tesla.

Tài sản tương lai của Musk phụ thuộc vào đâu?

Dù hiện nay Tesla chỉ chiếm phần nhỏ trong tài sản của Musk, mọi thứ có thể thay đổi nếu ông được nhận 423,7 triệu cổ phiếu hạn chế theo kế hoạch thưởng năm 2025. Nếu Tesla đạt mức định giá mục tiêu 8.500 tỷ USD, giá trị cổ phần của Musk tại Tesla có thể vượt 2.000 tỷ USD – gấp nhiều lần tổng tài sản hiện nay.

Điều này cho thấy sự nghiệp tài chính của Musk có thể rẽ sang hai hướng: hoặc tiếp tục phụ thuộc vào các công ty tư nhân đang tăng trưởng mạnh, hoặc quay trở lại đặt trọng tâm vào Tesla nếu gói thưởng khổng lồ này được thông qua.