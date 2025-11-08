Khách trả lại áo lông tiền triệu, bị chủ shop đi 300km truy lùng

Lái xe 300km, chủ shop vác loa đi tìm khách đòi lại công bằng

Gần đây, bà Vương, chủ một gian hàng bán quần áo online ở Tế Nam, Sơn Đông (Trung Quốc) đã bị khách trả lại một chiếc áo khoác lông chồn trị giá khoảng 2.000 NDT (7,2 triệu đồng).

Chuyện khách trả lại hàng vốn không hiếm gặp với các chủ shop online, tuy nhiên, bà Vương nhận thấy chiếc áo đã bị cứng lại sau khi giặt và không thể bán lại được. Phía người trả hàng lại không thừa nhận, khăng khăng đòi trả lại hàng và hoàn tiền.

Vì vậy, cô Vương đã lái xe 300 km đến khu dân cư của vị khách này để đối chất. Trong lúc nói chuyện, cô dùng loa phóng thanh hét lớn trong khu dân cư, đồng thời tiết lộ số điện thoại của đối phương. Đoạn video ghi lại sự việc này đã gây ra không ít tranh luận trên cộng đồng mạng.

Cô Vương cho biết, khách mua là một cô gái trẻ ở huyện Gia Hương, Tế Ninh. Người này đã mua áo khoác lông chồn vào ngày 21/10 và trả lại vào ngày 29/10 sau khi nhận hàng.

"Ngay khi nhận được chiếc áo, tôi đã biết có vấn đề. Quần áo cứng đơ, và có vết gì đó trông giống như bột giặt trên lớp lót. Chạm vào thấy cứng như nhựa, rõ ràng chiếc áo đã qua một lần giặt”, cô Vương nhớ lại.

Sau đó, cô Vương đã nhiều lần liên hệ với người mua, yêu cầu họ rút lại yêu cầu hoàn tiền. Đồng thời, cô Vương cũng gửi ảnh chụp sản phẩm cùng các bằng chứng khác lên nền tảng mua sắm để kháng cáo.

Tuy nhiên, phía người mua vẫn không thừa nhận đã giặt áo và khăng khăng rằng chiếc áo vốn dĩ đã như vậy từ đầu.

Khi đặt hàng, người mua chỉ để lại tên phường, không có thông tin cụ thể về địa chỉ nhà và bà Vương không thể liên lạc với người này qua điện thoại. Do đó, bà đã nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ.

Nhưng đến khi cảnh sát liên lạc được với người mua, người này lại viện cớ không thể gặp do đang ở nhà chăm con. Thấy vậy, bà Vương bèn cầm loa đi khắp khu dân cư để tìm người, đồng thời kể lại sự việc cũng như tiết lộ số điện thoại của người mua.

Sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng, một số cư dân mạng đã khen ngợi hành động bảo vệ quyền lợi của cô Vương, trong khi một số khác lại cho rằng cách làm của cô không phù hợp, vì việc sử dụng loa phóng thanh để tìm kiếm người khác vừa gây rối trật tự công cộng vừa có khả năng xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Sau đó, theo đề nghị của cảnh sát địa phương, cô Vương đã xóa video gốc và thay thế bằng một video che thông tin quan trọng của đối phương.

Cô Vương khẳng định sẽ không xóa video trừ khi nhận được thông báo bằng văn bản từ cảnh sát. Nền tảng thương mại điện tử đã yêu cầu cô hoàn tiền cho người mua hai lần và cô vẫn chưa nhận được phản hồi về bằng chứng đã nộp. Cô dự định sẽ giải quyết vấn đề thông qua các kênh pháp lý.