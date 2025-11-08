Elon Musk được toại nguyện với mức lương 1.000 tỷ USD

Vào hôm thứ 5 vừa qua, các cổ đông Tesla đã bỏ phiếu chấp thuận gói lương mới đáng kinh ngạc của Elon Musk, một động thái nhằm duy trì vị trí lãnh đạo đầy tranh cãi của vị CEO này trong thời kỳ biến động lớn của hãng sản xuất ô tô. Hơn 75% cổ phiếu đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này.

CEO Tesla - Elon Musk.

Cuộc bỏ phiếu mang lại cho Musk sức ảnh hưởng to lớn đối với công ty xe điện của ông cũng như trao cho vị tỷ phú khoản chi trả cổ tức lớn nhất trong lịch sử. Tổng số tiền cuối cùng ​​sẽ được công bố trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trong vài ngày tới.

Trong cuộc họp cổ đông ở Austin giữa tiếng hô vang "Elon! Elon!" và được bao quanh bởi những robot Optimus đang nhảy múa, Elon Musk cho hay:

"Những gì chúng ta sắp bắt đầu không chỉ là một chương mới cho tương lai của Tesla mà là một cuốn sách hoàn toàn mới".

Gói lương được đề xuất được hội đồng quản trị đưa ra vào tháng 9 năm ngoái sẽ thưởng cho Musk hơn 423 triệu cổ phiếu bổ sung, nâng tỷ lệ sở hữu của ông từ mức 15% hiện tại lên khoảng 25%. Để nhận được toàn bộ khoản lương này, Musk sẽ cần đạt được một loạt các cột mốc, bao gồm việc nâng giá trị vốn hóa thị trường của Tesla từ 1,5 nghìn tỷ USD hiện tại lên 8,5 nghìn tỷ USD trong 10 năm. Musk cũng phải đưa vào sử dụng 1 triệu xe taxi robot và bán thêm 12 triệu ô tô, 10 triệu xe tự lái hoàn toàn và 1 triệu robot hình người.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu, Tesla đã cảnh báo các cổ đông rằng việc không thông qua khoản chi trả khổng lồ này có nguy cơ khiến Musk mất việc vào tay các dự án khác. Gói lương này nhằm mục đích lôi kéo ông trở lại công ty xe điện mặc dù Musk đang có ý tưởng tạo ra và kiểm soát một “đội quân robot”.

Cuộc bỏ phiếu đã bị phản đối bởi một số cổ đông lớn nhất của Tesla, bao gồm Quỹ đầu tư Quốc gia Norges (Norges Bank Investment Management), một số quỹ hưu trí công nhỏ hơn, chẳng hạn như Liên đoàn Giáo viên Mỹ (American Federation of Teachers) và nhiều hệ thống hưu trí khác nhau của Thành phố New York. Các công ty tư vấn ủy quyền lớn như Institutional Shareholder Services và Glass Lewis cũng đã lên tiếng phản đối đề xuất trả lương.

Tesla và dòng xe của hãng.

Gói thù lao hiện tại của Musk trị giá hơn 50 tỷ USD đã bị tòa án Delaware tuyên bố vô hiệu vào năm ngoái sau khi một thẩm phán nhận định rằng hội đồng quản trị của Tesla thiếu sự độc lập cần thiết đối với vị CEO tỷ phú này. Các cổ đông đã bỏ phiếu hai lần để phê duyệt khoản thù lao khổng lồ này nhưng thẩm phán vẫn giữ nguyên phán quyết ngăn chặn. Tesla đã kháng cáo quyết định lên Tòa án Tối cao Delaware. Phán quyết này đã thúc đẩy Musk đưa ra đề xuất chuyển trụ sở hợp pháp của Tesla từ Delaware đến Texas và các cổ đông cũng đã chấp thuận.

Giải thưởng mới được đưa ra trong bối cảnh hội đồng quản trị tiếp tục truyền bá thông điệp rằng Tesla đang trên đà trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AI và robot, đòi hỏi sự lãnh đạo vững vàng của Musk. Trên thực tế, vị thế của Tesla đang lung lay hơn bao giờ hết. Việc Musk ủng hộ Tổng thống Donald Trump và công việc của ông trong việc sa thải hàng chục nghìn công nhân liên bang và hủy bỏ các chương trình viện trợ nhân đạo đã gây ra một phong trào biểu tình trên toàn quốc và khiến doanh số sụt giảm mạnh. Các khoản tín dụng thuế chính thức hết hiệu lực cũng ​​sẽ dẫn đến sự sụt giảm doanh số.

Liệu Musk có thể đạt được những mục tiêu táo bạo được đề ra trong gói lương này hay không?

Hiện tại, Tesla đã triển khai dịch vụ robotaxi đầu tiên tại Austin, Texas vào đầu năm nay mặc dù dịch vụ này không đạt được kỳ vọng trước đó của Musk. Tất cả các xe vẫn được trang bị màn hình an toàn ở ghế lái hoặc ghế hành khách. Sản phẩm mới duy nhất của công ty kể từ năm 2020 - Cybertruck bị coi là một thất bại của người tiêu dùng. Và sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất ô tô khác, đặc biệt là các nhà sản xuất ở Trung Quốc đã làm thu hẹp thị phần của Tesla và làm cạn kiệt nguồn lực của công ty.