Sáng 7-11, giá vàng miếng SJC tăng tiếp, cao chót vót so với giá thế giới

Sáng 7-11, các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 146,4 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC lần lượt 145,4 - 148,4 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán lên tới 3 triệu đồng.

Trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá mua vàng miếng SJC lên cao hơn các đơn vị khác, quanh 146,9 triệu đồng, trong khi bán ra tương đương các đơn vị khác.

Cùng chiều đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các công ty giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào, 145,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng nhẫn khoảng 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.994 USD/ounce, tăng gần 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu sức ép giảm giá trước áp lực chốt lời từ thị trường và lo ngại bất ổn kinh tế khi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được dự báo là kênh đầu tư thu hút dòng tiền trước những lo ngại về lạm phát dai dẳng trên thị trường quốc tế và nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương các nước.

Trong phân tích mới nhất trên Kitco, các chuyên gia chiến lược hàng hóa của Saxo Bank (Đan Mạch) cho rằng đối với vàng, các yếu tố hỗ trợ cốt lõi vẫn không thay đổi là bất ổn tài khóa, lạm phát dai dẳng, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư. Đồng thời, xu hướng lãi suất giảm dần từ nhiều nước như lộ trình giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và nhà đầu tư tìm đến kênh phòng ngừa rủi ro...

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao trong những ngày qua.