Elon Musk gây xôn xao khi được Tesla lên kế hoạch thưởng gần 1.000 tỷ USD

Theo hồ sơ Tesla công bố, gói thưởng trị giá khoảng 975 tỷ USD sẽ được chia thành 12 phần, chỉ được trao nếu Tesla đạt các cột mốc thị trường và vận hành trong vòng 10 năm tới. Với mỗi 500 tỷ USD vốn hóa thị trường tăng thêm, Musk có thể nhận thêm 1% cổ phần, kèm các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Nếu hoàn thành toàn bộ, Musk sẽ được trao hơn 423 triệu cổ phiếu bổ sung, tăng đáng kể so với tỷ lệ nắm giữ hiện tại khoảng 13%. Để đạt phần thưởng đầu tiên, Tesla cần gần như gấp đôi vốn hóa hiện tại lên 2.000 tỷ USD và mục tiêu cuối cùng là 8.500 tỷ USD.

Ngoài ra, kế hoạch không yêu cầu Musk phải dành số giờ tối thiểu cho Tesla, bất chấp ông đang điều hành nhiều công ty khác như SpaceX, Neuralink hay xAI.

Gói thưởng “khủng” gắn với một loạt chỉ tiêu lớn đến mức táo bạo: 20 triệu xe Tesla được giao đến khách hàng, 10 triệu thuê bao phần mềm lái tự động FSD, 1 triệu robot Optimus bán ra, 1 triệu robotaxi đi vào vận hành thương mại cùng nhiều mục tiêu tài chính về lợi nhuận EBITDA.

Musk từng tuyên bố robot Optimus có thể biến Tesla thành công ty trị giá 25.000 tỷ USD, trong đó tới 80% giá trị đến từ lĩnh vực robot. Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết cụ thể nào để chứng minh dự báo này.

Vì sao gói thưởng này gây tranh cãi?

Đây không phải lần đầu Tesla đưa ra kế hoạch đãi ngộ khổng lồ cho Musk. Gói thưởng năm 2018, trị giá khoảng 56 tỷ USD, từng được xem là lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Nhưng năm ngoái, Tòa án Delaware tuyên bố gói này “quá mức”, được phê duyệt không minh bạch và phải hủy bỏ.

Vụ kiện Tornetta kiện Musk cho thấy Musk đã chi phối quá trình đàm phán, còn ban lãnh đạo Tesla thì không cung cấp đủ thông tin cho cổ đông. Chủ tịch Tesla Robyn Denholm thậm chí thừa nhận bà đã nhận được 280 triệu USD thù lao, gọi đó là “tài sản thay đổi cuộc đời”.

Tesla đã chuyển nơi đăng ký kinh doanh từ Delaware sang Texas để phản đối phán quyết và hiện vụ kiện vẫn đang trong quá trình kháng cáo.

Ngoài gói thưởng, Tesla cũng dự định xin ý kiến cổ đông trong phiên họp ngày 6/11 tới về việc đầu tư vào xAI – công ty trí tuệ nhân tạo mới nhất của Musk. Ông từng gợi ý Tesla có thể rót 5 tỷ USD vào dự án này, sau khi công ty hợp nhất với mạng xã hội X và vận hành trung tâm dữ liệu lớn ở Memphis.

Đề xuất này càng làm dấy lên câu hỏi về việc Musk đang phân tán sự tập trung khi cùng lúc điều hành nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực từ vũ trụ, đào hầm, y tế cho đến AI.