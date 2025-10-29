Tesla cảnh báo có thể mất Elon Musk nếu cổ đông không thông qua gói lương 1.000 tỷ USD

Trong thư gửi cổ đông sáng thứ Hai, bà Robyn Denholm nhấn mạnh rằng gói lương này là cần thiết để giữ chân Musk và tiếp tục thúc đẩy tham vọng của Tesla. Theo đề xuất được tiết lộ hồi tháng 9, Musk sẽ nhận 12 đợt quyền chọn cổ phiếu khổng lồ nếu đạt được những mục tiêu tài chính và tăng trưởng rất cao.

Bà Denholm viết: “Nếu chúng ta không tạo ra một môi trường thúc đẩy Elon đạt được những thành tựu lớn thông qua chính sách trả lương công bằng theo hiệu suất, Tesla có nguy cơ mất đi thời gian, tài năng và tầm nhìn của ông ấy - những yếu tố đã mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông.”

Gói thưởng mới được thiết kế tương tự mô hình “trả theo thành tích” mà Tesla từng áp dụng, với các mục tiêu cực kỳ thách thức về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa thị trường.

Tỷ phú Elon Musk

Chuyện gì đang cản trở việc thông qua gói lương này?

Hai công ty tư vấn độc lập là Glass Lewis và ISS đã khuyến nghị cổ đông không nên phê duyệt kế hoạch, cho rằng gói lương quá lớn, có thể làm loãng cổ phần và được ban hành từ một hội đồng quản trị thiếu khách quan.

Trước đó, gói lương năm 2018 của Musk đã bị cổ đông kiện ra tòa tại bang Delaware, với cáo buộc họ không được cung cấp đầy đủ thông tin. Thẩm phán đồng ý với lập luận này và Tòa án Tối cao Delaware hiện đang xem xét kháng cáo của Tesla.

Dù vậy, giới phân tích tin rằng gói lương mới nhiều khả năng vẫn sẽ được thông qua trong cuộc họp cổ đông ngày 5/11 tới vì phần lớn cổ đông đánh giá vai trò của Musk là “không thể thay thế”.

Elon Musk đang phải đối mặt với những thách thức nào?

Ngoài việc bị chỉ trích vì gói lương khổng lồ, Musk còn vướng vào nhiều tranh cãi chính trị, từ việc tham gia Ủy ban DOGE của Nhà Trắng cho đến ủng hộ các chính trị gia cực hữu tại châu Âu. Những hành động này, theo các nhà phê bình, đã làm tổn hại hình ảnh thương hiệu Tesla.

Tuy nhiên, Musk và bà Denholm khẳng định rằng các kế hoạch lương thưởng này không chỉ để trả công mà còn để giữ ông tiếp tục gắn bó lâu dài. Theo điều kiện gói thưởng, Musk không thể bán cổ phiếu trong ít nhất 7,5 năm sau khi được cấp và chỉ được nhận thưởng khi đạt những mục tiêu cực lớn, như đưa EBITDA của Tesla lên 400 tỷ USD (so với 16,6 tỷ USD hiện nay) và nâng vốn hóa thị trường lên 8,5 nghìn tỷ USD (so với 1,44 nghìn tỷ USD hiện tại).

Vì sao Tesla tin rằng chỉ Elon Musk mới có thể dẫn dắt hãng đi xa hơn?

Bà Denholm khẳng định: “Tôi tin chắc – cũng như các thành viên khác trong hội đồng – rằng Elon là người duy nhất sở hữu phẩm chất lãnh đạo và hiểu biết kỹ thuật để giúp Tesla tiếp tục tối đa hóa giá trị lâu dài cho cổ đông và đóng góp cho xã hội.”

Theo bà, Musk là yếu tố trung tâm trong việc thúc đẩy các mảng kinh doanh cốt lõi của Tesla, bao gồm xe điện, robot, năng lượng tái tạo và công nghệ tự lái. Bà cũng cảnh báo Tesla có thể “mất giá trị đáng kể” nếu thiếu ông trong giai đoạn bước ngoặt hiện nay.

Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 4% trong phiên thứ Hai, một phần nhờ tâm lý tích cực của thị trường và kỳ vọng vào cuộc họp cổ đông sắp tới.