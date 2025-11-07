Giá vàng giảm hàng chục triệu đồng từ mức đỉnh, có nên mua “bắt đáy” ngay không?

Giá vàng giảm hàng chục triệu đồng sau 2 tuần

Ngày 21/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng lên mức cao chưa từng có. Tại các đơn vị kinh doanh có thương hiệu lớn, vàng miếng SJC được bán ra với giá 154,6 triệu đồng/lượng, cao nhất mọi thời đại. Vàng nhẫn cũng vọt lên mức 154-160,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại một số cửa hàng nhỏ lẻ và trên “chợ đen”, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng lên tới 170 triệu đồng/lượng và vàng miếng SJC được rao bán với giá 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thị trường tự do và các tiệm vàng nhỏ lẻ lên đến mức xấp xỉ 170 triệu đồng/lượng vào ngày 21/10/2025.

Ngay sau khi lập đỉnh cao chưa từng có, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục đảo chiều, giảm mạnh hàng chục triệu đồng.

Tính đến 17h ngày 6/11, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 6,2 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh được thiết lập vào ngày 21/10. Vàng nhẫn niêm yết với mức từ 145-148,8 triệu đồng/lượng, giảm từ 10-12 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã giảm tới 11,7 triệu đồng/lượng so với bảng giá ngày 21/10.

Cùng với đó, tại các cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ và chợ đen, giá vàng nhẫn được bán với giá chỉ từ 139-145 triệu đồng/lượng, giảm từ 20-25 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC chợ đen được rao bán với giá từ 149-150 triệu đồng/lượng, giảm tới 30 triệu đồng/lượng so với mức giá ngày 21/10.

Do vậy, nhiều người băn khoăn không biết có nên xuống tiền mua vàng vào thời điểm này hay không?

Người dân chen chúc mua vàng khi giá lập đỉnh vào ngày 21/10.

“Hôm trước, giá lên cao, tiệm vàng chỗ em mua vào với giá 163,5 triệu, bán ra 169,5 triệu. Giờ giá bán ra chỉ 138,5 triệu, giảm hơn 30 triệu rồi, có nên mua không mọi người hay là còn xuống nữa”, tài khoản Lan Nhi đặt câu hỏi trên một diễn đàn đầu tư vàng.

Bài viết đã thu hút hàng nghìn người bình luận, chia sẻ. Trong đó, có ý kiến cho rằng bây giờ chưa nên mua vì giá vàng sẽ còn xuống tiếp và về mức sát với giá thế giới, chỉ khoảng 120-130 triệu đồng/lượng.

Đến khi giá vàng giảm hàng chục triệu đồng thì tiệm vàng lại vắng vẻ lạ thường.

“Giá vàng chưa chạm đáy, còn cắm đầu giảm tiếp. Nếu là mua tích luỹ thì có thể mua dần từ bây giờ còn lướt sóng thì không nên. Đã mua vàng thì xác định lâu dài chứ mua xong đòi nó tăng ngay, tăng nhanh thì ai cũng giàu to rồi”, tài khoản Nguyễn Lâm nói.

Ngược lại, có không ít người cho rằng giá vàng hiện tại đang “quá đẹp” để mua vào vì khả năng tăng về đỉnh cũ rất cao.

“Lên thuyền nhanh đi bạn, bây giờ là khá muộn rồi đấy, mai thế nào cũng về lại mốc 150 triệu. Mình mua vào lúc 165 triệu do vội vàng và nóng ruột. Giá này với mình là quá tốt rồi, không ai biết ngày mai lên hay xuống. Mua xong phải vững lòng, chỉ bán khi thực sự cần hoặc khi thấy mình có lãi”, tài khoản Thuỷ Tiên bình luận.

Tâm lý đổ xô đi mua lúc giá cao và rủ nhau đi bán lúc giá giảm khiến nhiều người thua lỗ nặng khi giá vàng đảo chiều bất ngờ.

Chuyên gia nói gì?

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 vừa qua, đa số người dân và nhà đầu tư đã ôm mua vàng rất nhiều với mức giá từ 125-165 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn và 140-180 triệu đồng đối với vàng miếng SJC.

“Nghĩa là đa số đã mua rất nhiều và đu đỉnh cũng rất nhiều nên hiện nay, số người còn đang muốn mua vàng cũng không quá lớn”, ông Phương nói.

Trong khi đó, giá vàng vật chất trong nước chắc chắn phải phụ thuộc vào giá vàng thế giới. Vì vậy, nếu giá vàng thế giới giảm thì khả năng vàng trong nước sẽ giảm ngang giá vàng thế giới, thậm chí suy giảm nhanh hơn.

Ông Phương cho rằng người dân chưa nên mua vàng thời điểm này vì còn chênh lệch quá cao so với giá vàng thế giới.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn một số thương hiệu hiện đang cao hơn giá vàng thế giới trên 20 triệu đồng/lượng, chênh lệch này là quá bất thường nên người dân không nên mua vào thời điểm này, đề phòng rủi ro.

“Tôi nghĩ đến đầu năm 2026, chênh lệch này sẽ được rút ngắn lại khi Nghị định 232 có hiệu lực, các công ty vàng và các ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng sẽ giải cơn khát cho thị trường vàng khi nguồn cung được bổ sung đáng kể.

Việc nghiên cứu cho ra đời “Sàn giao dịch vàng trong nước” cũng sẽ tạo ra nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư vàng, thay vì trước đây chỉ có duy nhất sự lựa chọn vàng vật chất”, ông Phương phân tích.

Theo dự đoán của ông Phương, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục giảm thêm từ giờ đến cuối năm.

Vì vậy, ông Phương cho rằng, trong suốt 3 tuần qua, ông luôn nhắn nhủ nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh, không nên mua vàng SJC và vàng nhẫn bằng mọi giá. Nếu muốn mua thì chờ sang đầu năm 2026 hãy xem xét mua.

“Triển vọng tương lai tăng giá của vàng thế giới vẫn còn trong năm 2026 nhưng đà tăng sẽ không quá mạnh. Việc mua ở vùng giá bất hợp lý sẽ rất rủi ro. Vùng giá hợp lý là khi vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới không quá 10 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn 9999 cao hơn vàng thế giới không quá 3 triệu đồng/lượng”, ông Phương nhắn nhủ.