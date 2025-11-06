Một cú bấm nút có thể biến Elon Musk thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên thế giới

Tại cuộc họp vào thứ Năm, cổ đông Tesla sẽ bỏ phiếu quyết định gói lương mới của Elon Musk – gói được cho là có thể biến ông thành người giàu nhất mọi thời đại.Theo kế hoạch, Musk có thể nhận tới 423,7 triệu cổ phiếu Tesla trong vòng 10 năm tới, nếu công ty đạt các mục tiêu tài chính và vận hành đã đề ra. Khi ấy, phần thưởng của ông có thể trị giá khoảng 1.000 tỷ USD, với điều kiện Tesla đạt vốn hóa thị trường 8,5 nghìn tỷ USD tăng tới 466% so với hiện nay.

Tuy nhiên, năm 2025 đang là giai đoạn đầy biến động của Tesla: doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm, còn thị trường xe điện toàn cầu chững lại do mất đi ưu đãi từ Chính phủ Mỹ.

Tesla cần làm gì để đạt mục tiêu 8.500 tỷ USD?

Để đạt giá trị kỷ lục này, Tesla phải không chỉ tăng trưởng vượt bậc mà còn phải chuyển đổi mô hình kinh doanh. Musk tuyên bố Tesla đang rời khỏi chiến lược “hãng xe điện thuần túy” để bước vào kỷ nguyên xe tự lái, robotaxi và robot hình người.

Những sản phẩm này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa được thương mại hóa. Nghĩa là, ngay cả khi cổ đông đồng ý thông qua gói lương, Musk vẫn chưa chắc nhận được bất kỳ cổ phiếu thưởng nào, trừ khi ông khắc phục được những khó khăn hiện tại và hiện thực hóa các dự án lớn.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích phố Wall tin rằng Tesla có thể đạt mục tiêu nếu Musk giữ vững vai trò “đầu tàu” trong việc đưa công ty vào tương lai xe tự hành và robot.

Cổ đông nghĩ gì về gói lương khổng lồ này?

Nhiều người ủng hộ tin rằng Musk là “tài sản quý nhất” của Tesla.“Cổ đông sẽ ủng hộ áp đảo, vì Musk là chìa khóa đưa Tesla bước vào kỷ nguyên tự động hóa,” chuyên gia Dan Ives (Wedbush Securities) nhận định.

Tuy nhiên, cũng có nhiều tiếng nói phản đối. Một số quỹ đầu tư lớn như Norges Bank Investment Management (Na Uy) hay các quỹ hưu trí ở Mỹ đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu “không”, cho rằng gói thưởng quá lớn và làm loãng cổ phần của cổ đông hiện hữu.

Hai hãng tư vấn tài chính có ảnh hưởng, Glass Lewis và ISS cũng khuyến nghị các nhà đầu tư phản đối vì “các mục tiêu trong gói thưởng mơ hồ và dễ bị điều chỉnh theo ý của hội đồng quản trị.”

Elon Musk phản ứng thế nào trước chỉ trích?

Trong cuộc gọi với nhà đầu tư gần đây, Musk đáp trả gay gắt, gọi hai công ty tư vấn trên là “khủng bố doanh nghiệp”. Ông nói gói thưởng này không nhằm “làm giàu cho cá nhân”, mà để ông có đủ quyền kiểm soát nhằm giữ định hướng cho Tesla. “Không phải tôi sẽ đi tiêu hết số tiền đó. Vấn đề là tôi cần có đủ quyền biểu quyết để đảm bảo ảnh hưởng cần thiết – nhưng không đến mức không thể bị sa thải nếu tôi phát điên,” Musk nói thẳng.

Theo giới quan sát, nếu cổ đông bác bỏ gói thưởng, Musk có thể rút khỏi Tesla để theo đuổi dự án khác, đúng như cảnh báo công ty đã nêu. Điều này khiến cuộc bỏ phiếu trở thành thời khắc sinh tử với Tesla khi niềm tin vào người sáng lập và tương lai công ty gắn chặt vào nhau.