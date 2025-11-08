Trước khi bị khởi tố, những sản phẩm nào của Công ty ông Nguyễn Quốc Vũ từng vi phạm chất lượng?

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai hợp tác với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ VB Group do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Vào tháng 1/2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả, sau đó chuyển cho Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ VB Group để bán ra thị trường.

Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ VB Group được thành lập năm 2021, có trụ sở tại TPHCM, vốn điều lệ khi thành lập là 8 tỷ đồng.

Khi mới thành lập, tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lương Minh Hưng. Đến tháng 7/2024, vị trí này được chuyển cho ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh; kinh doanh bán buôn thực phẩm, đồ uống; bán lẻ thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak, song hiện cả hai doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Trên các nền tảng mạng xã hội, ca sĩ Đoàn Di Băng từng dùng nhiều mỹ từ để quảng bá sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body như: "Vừa chống nắng, nâng tone, trang điểm, đặc biệt có dưỡng da, cung cấp độ ẩm, giúp da trắng sáng" với cam kết chỉ số chống nắng SPF 50, khả năng nâng tông, dưỡng trắng và bảo vệ khỏi tia UVB lên đến 98%. Giá bán lẻ dao động 230.000 – 250.000 đồng/hộp 100g.

Tuy nhiên, kết luận giám định của Phân Viện Khoa học Hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì (SPF 50).

Nhiều lô hàng vi phạm bị thu hồi

Ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô dầu gội Hanayuki 300g vì không đạt chỉ tiêu vi sinh và chứa thành phần không có trong công bố. Mẫu sản phẩm bị phát hiện không đạt chỉ tiêu về vi sinh vật và chứa 2-Phenoxyethanol – chất không có trong công thức được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Lô sản phẩm vi phạm mang số tiếp nhận 780/24/CBMP-ĐN, số lô 0010125, ngày sản xuất 05/01/2025, hạn dùng đến 04/01/2027.

Ngày 16/5, Cục Quản lý Dược tiếp tục ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body (hộp 1 tuýp 100g) do không đáp ứng quy định về chất lượng và ghi nhãn.

Sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo kết quả kiểm nghiệm, chỉ số chống nắng (SPF) ghi trên nhãn sản phẩm là 50, nhưng thực tế chỉ đạt SPF 2,4, không phù hợp với thông tin công bố và không đảm bảo hiệu quả bảo vệ da như quảng cáo. Ngoài ra, hồ sơ công bố sản phẩm không đề cập chỉ số SPF 50 như trên nhãn, mà chỉ ghi công dụng "bảo vệ da chống nắng, dưỡng da và làm trắng da toàn thân".

Ngày 24/5, Cục Quản lý Dược có quyết định thu hồi lô sản phẩm Hanayuki Conditioner (chai 300g), trên nhãn ghi: Số tiếp nhận phiếu công bố: 794/24/CBMP-ĐN; số lô: 0010125; NSX: 05/01/2025; HD: 04/01/2027.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ VB Group do trong 8 mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm, có 3 mẫu liên tiếp vi phạm chất lượng.

Ngày 27/5, thêm một sản phẩm khác bị thu hồi là mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask (5 miếng/hộp 25g). Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, nhãn gốc sản phẩm ghi sai công thức thành phần so với hồ sơ công bố (thiếu Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin).

Tất cả các sản phẩm trên đều do Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ VB Group - doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật – chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.