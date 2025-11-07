Nếu có 1.000 tỷ USD, Elon Musk có thể mua được gì?

Một nghìn tỷ USD lớn đến mức nào?

Để hiểu “1.000 tỷ USD” khủng khiếp ra sao, hãy tưởng tượng bạn tiêu 40 USD mỗi giây, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ mất 289 ngày để tiêu hết 1 tỷ USD nhưng để tiêu hết 1.000 tỷ, bạn phải chi liên tục trong 792 năm. Nói cách khác, đó là con số vượt xa mọi khả năng hình dung thông thường của con người.

Tesla và Musk muốn đạt mức vốn hóa thị trường đủ để biến con số ấy thành hiện thực - đồng nghĩa cổ phiếu Tesla phải tăng 466% so với hiện nay. Có người cho rằng điều đó phi lý, nhưng cũng có người tin Musk đủ “điên” để làm được. Dù thế nào, thế giới giờ đây đã phải làm quen với việc các tỷ phú nói về “nghìn tỷ” như thể đó chỉ là trò chơi con số.

Nếu có 1.000 tỷ USD, Musk có thể mua được những gì?

Hãy tưởng tượng Elon Musk mở “giỏ hàng toàn cầu” của mình:

1.428 cầu thủ Shohei Ohtani, mỗi người trị giá 700 triệu USD.

Tất cả xe hơi bán tại Mỹ trong một năm, dù chúng sẽ mất giá ngay khi lăn bánh khỏi đại lý.

10.000 CEO Starbucks, vì mỗi người chỉ được trả khoảng 100 triệu USD.

333 tòa nhà chọc trời kiểu trụ sở JPMorgan ở New York, mỗi tòa trị giá 3 tỷ USD.

2.000 du thuyền như của Jeff Bezos, dù riêng tiền bảo dưỡng mỗi chiếc đã tốn 25 triệu USD/năm.

465 siêu du thuyền Icon of the Seas, tương đương toàn bộ hạm đội Hải quân Mỹ.

Toàn bộ Ivy League – 5 lần liền, vì tổng quỹ hiến tặng của 8 trường danh giá này chỉ 200 tỷ USD.

Phát 2.923 USD cho mỗi người dân Mỹ – nhưng hãy coi chừng lạm phát!

Mua cả Thụy Sĩ, nếu điều đó được phép, vì GDP của nước này khoảng 900 tỷ USD.

Tất cả nhà ở Hawaii, khoảng 572.000 căn, trung bình 826.000 USD/căn.

Toàn bộ Coca-Cola, cộng thêm 12 lon cho 8,2 tỷ người trên Trái đất.

Cả ngành ô tô toàn cầu – gồm Toyota, Volkswagen, Ford, GM, Hyundai và Stellantis.

Ba ông lớn dầu khí Mỹ: ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips – phòng khi Tesla “chán xe điện”.

Kỷ nguyên của những con số vượt khỏi trí tưởng tượng con người

Sự giàu có của Musk (và các tỷ phú công nghệ khác) cho thấy chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà tài sản cá nhân vượt xa trí hiểu thông thường.

Những con số như “1.000 tỷ USD” không còn chỉ là bài toán kinh tế – mà là biểu tượng của khoảng cách giàu nghèo, quyền lực và khả năng ảnh hưởng toàn cầu.

Nhìn ở góc độ khác, việc hiểu được “một nghìn tỷ” khổng lồ đến mức nào khiến khoản nợ công 38.000 tỷ USD của Mỹ bỗng… bớt đáng sợ hơn. Vì xét cho cùng, đó chỉ tương đương 38 Elon Musk – hay 7,5 lần giá trị của Nvidia.