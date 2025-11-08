Bán vàng cưới từ 9 năm trước, người phụ nữ lãi to

Bỏ quên vàng 9 năm, bỗng giàu to

Gần đây, khi giá vàng trên toàn cầu tăng cao, nhiều người từng mua vàng từ nhiều năm trước đang bắt đầu cân nhắc việc bán ra.

Tại Vũ Hán (Trung Quốc), một người tiêu dùng tên Yu đã bán vàng cưới từ 9 năm trước thông qua một máy thu mua vàng thông minh và cảm thấy vô cùng hài lòng khi nhận “lãi to”.

Ngày 4/11, cô Yu đứng giao dịch tại máy thu gom vàng thông minh ở tầng 1 Trung tâm thương mại Wan Da Plaza, Hán Khẩu. Bộ vàng cưới của cô bao gồm vòng tay bằng vàng, dây chuyền vàng và nhẫn vàng.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên thao tác, cô Yu đã kiểm tra vàng hai lần với trọng lượng đo được lần lượt là 40,16g và 40,13g.

Trước đó, cô Yu đã thử đo chiếc vòng cổ trước và nó nặng 6,53g, trùng khớp với trọng lượng lúc cô mới mua.

Cuối cùng, bộ vàng cưới của cô được bán với giá 35.812,74 NDT (gần 129 triệu đồng), với mức phí dịch vụ theo quy định là 1.033,13 NDT (3,7 triệu đồng). Dựa trên giá vàng thực tế ngày hôm đó là 919,45 NDT (3,3 triệu đồng)/g, so với giá cô mua vào 9 năm trước, mức giá thu mua này khá cao.

Cô Yu cho biết khi kết hôn vào năm 2016, chồng cô đã mua tặng cô số vàng cưới này với giá khoảng 500 NDT (gần 1,8 triệu đồng)/g. Tuy nhiên, cô không thích đeo nên chỉ cất giữ chúng ở nhà. Gần đây, khi nghe giá vàng tăng cao, cô đã mang chúng đi bán.

Cô Yu cũng bày tỏ sự thích thú trước cỗ máy thu mua vàng tự phục vụ thông minh. Cô cho biết dịch vụ rất dễ sử dụng, nhân viên hỗ trợ giải thích rõ ràng, cô cũng có thể xem trọng lượng, phí dịch vụ và quy trình kiểm tra khi thu mua. Sau khi hoàn tất quy trình thu mua, cô có thể quét mã QR trên điện thoại để xem chi tiết giao dịch. Khoản tiền bán vàng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cô.

Hiện tại, ngoài địa điểm ở Wan Da Plaza Vũ Hán, máy thu mua vàng thông minh cũng có mặt tại các nhiều trung tâm thương mại khác ở Vũ Hán.

"Máy có thể kiểm tra hàm lượng vàng miễn phí và cung cấp mức giá công bằng, minh bạch. Nếu khách hàng hài lòng với kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục quy trình thu mua. Nếu không, họ có thể ngừng giao dịch bất cứ lúc nào", quản lý cửa hàng máy thu mua vàng thông minh cho biết.

Ngoài ra, khi sử dụng máy, người tiêu dùng còn có thể mua các sản phẩm như hạt vàng nhỏ, thỏi vàng phước lành, trang sức vàng khối lượng nhỏ và hộp vàng độc đáo thông qua các thiết bị tự phục vụ.