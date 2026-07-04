Tin nóng bóng đá World Cup 4/7: HLV Postecoglou tái xuất, dẫn dắt Al Nassr của Ronaldo

HLV Postecoglou tái xuất, dẫn dắt Al Nassr của Cristiano Ronaldo

HLV Ange Postecoglou chính thức trở lại băng ghế chỉ đạo khi ký hợp đồng có thời hạn hai năm với Al Nassr, nhà vô địch Saudi Pro League, nơi siêu sao Cristiano Ronaldo đang thi đấu. Chiến lược gia người Australia sẽ mở ra chương mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian thất nghiệp kể từ khi kết thúc nhiệm vụ ngắn ngủi tại Nottingham Forest mùa trước.

Ronaldo có thầy mới ở Al Nassr

Nhà cầm quân 60 tuổi từng gây tiếng vang với 5 danh hiệu trong hai mùa dẫn dắt Celtic và được đồn đoán có thể tiếp quản tuyển Scotland sau khi Steve Clarke từ chức. Tuy nhiên, Postecoglou đã lựa chọn Al Nassr, đội bóng vừa đăng quang giải VĐQG Saudi Arabia lần đầu tiên sau bảy năm nhưng cũng nhanh chóng chia tay HLV Stefano Pioli sau chưa đầy một mùa giải. Trong thông báo chính thức, Al Nassr xác nhận Postecoglou sẽ dẫn dắt đội một trong hai mùa giải tới, với kỳ vọng tiếp tục duy trì vị thế thống trị của CLB.

Unai Simon lập kỷ lục World Cup, vượt thành tích tồn tại từ Italia 1990

Thủ thành Unai Simon tiếp tục chứng minh niềm tin của HLV Luis de la Fuente là hoàn toàn có cơ sở khi góp công giúp Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0 để tiến vào vòng 1/8 World Cup. Dù không phải làm việc quá vất vả, người gác đền 29 tuổi vẫn đi vào lịch sử giải đấu với cột mốc đáng nhớ.

Theo thống kê, Simon đã trải qua 520 phút liên tiếp không để thủng lưới tại World Cup, vượt kỷ lục 518 phút mà huyền thoại Walter Zenga thiết lập cùng tuyển Italy ở kỳ World Cup 1990. Chuỗi thành tích này bao gồm bốn trận giữ sạch lưới tại giải năm nay cùng trận hòa Morocco 0-0 ở World Cup 2022 trước khi bước vào loạt luân lưu. Tây Ban Nha cũng trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử có năm trận liên tiếp giữ sạch lưới tại World Cup, sau Italy năm 1990 và Thụy Sĩ.

Mẹ Malik Tillman xúc động khi con trai hóa người hùng tuyển Mỹ

Bàn thắng từ cú đá phạt tuyệt đẹp của Malik Tillman tại World Cup không chỉ khiến người hâm mộ tuyển Mỹ vỡ òa mà còn mang đến những cảm xúc khó quên cho gia đình tiền vệ này. Chia sẻ với GOAL, mẹ của Malik là bà Anja Tillman cho biết bà đã xem đi xem lại khoảnh khắc ấy không biết bao nhiêu lần khi mạng xã hội liên tục tràn ngập các đoạn video ghi lại siêu phẩm.

Điều khiến bà xúc động nhất là đoạn clip không tập trung vào bàn thắng mà hướng ống kính về khu vực khán đài, nơi bà cùng con trai cả Timothy Tillman – ngôi sao của Los Angeles FC – ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Nước mắt của người mẹ và nụ cười rạng rỡ của Timothy đã trở thành biểu tượng cho hành trình đầy nỗ lực của gia đình Tillman, khi Malik tỏa sáng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.