Nhận định bóng đá Mexico – Anh: Thuốc thử cực đại cho “Tam sư” (World Cup)

Chủ nhà Mexico đang chơi cực kỳ thuyết phục

Với tư cách là một trong ba đội chủ nhà, ĐT Mexico không phải thi đấu vòng loại nhưng họ đang thể hiện phong độ tuyệt vời kể từ đầu giải. Thầy trò HLV Aguirre toàn thắng 4 trận đã qua và quan trọng hơn là không để lọt lưới bàn nào! Đó là thành tích cực kỳ đáng nể với bất kỳ đội bóng nào tham dự World Cup 2026.

Mexico đang chơi rất hay tại World Cup 2026

Trên thực tế, Mexico làm được điều đó cũng nhờ vào việc may mắn chưa phải gặp đối thủ thực sự lớn nào. Nam Phi, Hàn Quốc, CH Séc hay gần nhất là Ecuador đều là những đối thủ ngang cơ, thậm chí là kém một chút so với đội chủ nhà.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận là Mexico đang trình diễn lối chơi cực kỳ thuyết phục. Khi cần, họ có thể công rất rát với khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ của Quinones và Alvarado. Raul Jimenez chơi cực kỳ kinh nghiệm và luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. Hàng tiền vệ và hậu vệ đều chơi rất máu chiến nhưng không thiếu đi sự tinh tế.

Mexico là trường hợp rất đặc biệt tại World Cup năm nay khi đa số thành phần ĐTQG đều đang chơi trong nước. Ngoại trừ Jimenez đã rời đi từ lâu, những cầu thủ khác cũng mới chỉ ra nước ngoài thi đấu được vài năm. Chính bởi vậy, các cầu thủ lại rất hiểu nhau nên lối chơi cực kỳ gắn kết.

Mexico không có cầu thủ “điểm 9, điểm 10” nhưng đa phần đều ở mức 7-8 điểm. Khi họ gắn kết lại, đó sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu. Chưa kể đến việc họ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài. Đó là nguồn động viên tinh thần to lớn của đội bóng này.

Bài kiểm tra cho ĐT Anh của Thomas Tuchel

Lợi thế của Mexico sẽ là bất lợi của ĐT Anh và đó mới chỉ là một trong những vấn đề Thomas Tuchel cần giải quyết trong trận đấu này. “Tam sư” cũng là đội bóng có đa số thành viên thi đấu trong nước. Thế nhưng, họ lại không có được sự kết dính giống như Mexico.

ĐT Anh vẫn đang dựa nhiều vào khả năng tỏa sáng của các cá nhân

ĐT Anh đã có màn ra quân cực kỳ ấn tượng khi hạ Croatia với tỉ số 4-2. Nhưng kể từ đó tới nay, họ liên tục chơi dưới mức kỳ vọng của khán giả. Gần nhất, họ để Congo mở tỉ số trước và phải rất vất vả mới thoát hiểm thành công nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane.

Về mặt đội hình, ĐT Anh chắc chắn được đánh giá cao hơn hẳn. Bộ ba tiền vệ của họ là Anderson, Rice và Bellingham đều là những cầu thủ có giá từ 100 triệu euro trở lên. Harry Kane cũng đang là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Tuy nhiên, hai cánh lại đang là vấn đề của ĐT Anh. Rashford, Madueke không quấy phá được hàng thủ của đối phương và cả hai đều sút rất tệ. Saka và Anthony Gordon là hai phương án khả dĩ hơn nhưng lại hơi thiếu đi sức mạnh.

Thực ra, 3 trận gần nhất mảng miếng tấn công của ĐT Anh không được rõ ràng. Họ vẫn dồn ép được đối thủ nhưng khả năng tạo ra được tình huống nguy hiểm lại không cao. Đa phần những bàn thắng của ĐT Anh tới từ nỗ lực cá nhân nhiều hơn là khả năng phối hợp.

Dự đoán thế trận

Mexico có thể sẽ chơi chiến thuật đánh phủ đầu trong 10 phút đầu tiên. Họ sẽ dâng lên tấn công mạnh mẽ để tìm bàn thắng sớm. Dù đạt được mục đích hay không, Mexico cũng sẽ lui về thủ sau đó và nhường lại thế trận cho ĐT Anh. Đây mới là thế trận ưa thích của HLV Aguirre.

Mexico có khả năng phòng ngự chủ động từ xa và phản công cũng cực sắc bén. ĐT Anh sẽ cực kỳ vất vả nếu như thủng lưới sớm. Cách tiếp cận trận đấu của “Tam sư” thường khá chậm nên họ cần chuẩn bị tinh thần cho những pha va chạm rất “rát” tới từ đối thủ.

Nếu không có gì đột biến xảy ra, trận đấu này sẽ rất cân não và thường xuyên bị gián đoạn bởi những pha va chạm. ĐT Anh cầm bóng nhiều nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm bàn thắng. Tuchel cũng hiểu Mexico phản công rất tốt nên ông sẽ không “tất tay” nếu không cần thiết.

Khả năng đôi bên hòa nhau và cần tới hiệp phụ là rất cao. Mexico cũng chẳng ngại đá luân lưu với ĐT Anh. Dù là thế trận nào đi chăng nữa, đây sẽ là trận đấu rất khó khăn của ĐT Anh.

Dự đoán tỉ số: ĐT Mexico 1-1 ĐT Anh (ĐT Anh thắng trong hiệp phụ hoặc trên chấm luân lưu)

Đội hình dự kiến

ĐT Mexico: Rangel, Gallardo, Vasquez, Montes, Sanchez, Romo, Lira, Mora, Quinones, Jimenez, Alvarado

ĐT Anh: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane