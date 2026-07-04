Trực tiếp bóng đá Paraguay - Pháp: Khó có thêm địa chấn (World Cup)

World Cup | 4h, 5/7 | Lincoln Paraguay 0 - 0 Pháp (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Paraguay vs Pháp Pháp Điểm Gill Alonso Canale G.Gomez Velazquez Caceres Galarza Cubas D.Gomez Enciso Almiron Điểm Maignan Koude Saliba Upamecano Digne Rabiot Kone Dembele Olise Barcola Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Paraguay Paraguay Pháp Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gill, Alonso, Canale, G.Gomez, Velazquez, Caceres, Galarza, Cubas, D.Gomez, Enciso, Almiron Maignan, Koude, Saliba, Upamecano, Digne, Rabiot, Kone, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe

Pháp thăng hoa với hàng công bùng nổ

Pháp tiến vào tứ kết bằng màn trình diễn đầy thuyết phục khi toàn thắng ở vòng bảng trước lúc đánh bại Thụy Điển 3-0 tại vòng 1/16. Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp, trong khi Bradley Barcola ghi bàn còn lại ở trận đấu mà "Les Bleus" hoàn toàn áp đảo thế trận.

Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã ghi từ 3 bàn trở lên trong 5 trận World Cup liên tiếp, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Paraguay mơ tiếp câu chuyện cổ tích

Trái ngược với đối thủ, Paraguay gây chấn động khi loại Đức sau loạt luân lưu cân não. Dù lép vế hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng và thế trận, đại diện Nam Mỹ vẫn kiên cường phòng ngự trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11 m.

Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn là màn so tài giữa hai trường phái đối lập: Pháp sẽ dồn ép bằng sức mạnh tấn công, còn Paraguay tiếp tục đặt niềm tin vào hàng thủ kỷ luật để nuôi hy vọng tạo nên thêm một cơn địa chấn. Tuy nhiên, chặn đứng cỗ máy ghi bàn của Mbappe và các đồng đội sẽ là thử thách cực đại với thầy trò Diego Gomez.