Trực tiếp bóng đá Paraguay - Pháp: Khó có thêm địa chấn (World Cup)
(4h, 5/7, vòng 1/8) Pháp mang theo phong độ hủy diệt để đối đầu Paraguay, đội bóng vừa tạo nên cú sốc lớn nhất giải sau khi loại Đức trên chấm luân lưu.
World Cup | 4h, 5/7 | Lincoln
Điểm
Gill
Alonso
Canale
G.Gomez
Velazquez
Caceres
Galarza
Cubas
D.Gomez
Enciso
Almiron
Điểm
Maignan
Koude
Saliba
Upamecano
Digne
Rabiot
Kone
Dembele
Olise
Barcola
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Pháp thăng hoa với hàng công bùng nổ
Pháp tiến vào tứ kết bằng màn trình diễn đầy thuyết phục khi toàn thắng ở vòng bảng trước lúc đánh bại Thụy Điển 3-0 tại vòng 1/16. Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp, trong khi Bradley Barcola ghi bàn còn lại ở trận đấu mà "Les Bleus" hoàn toàn áp đảo thế trận.
Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã ghi từ 3 bàn trở lên trong 5 trận World Cup liên tiếp, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Paraguay mơ tiếp câu chuyện cổ tích
Trái ngược với đối thủ, Paraguay gây chấn động khi loại Đức sau loạt luân lưu cân não. Dù lép vế hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng và thế trận, đại diện Nam Mỹ vẫn kiên cường phòng ngự trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11 m.
Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn là màn so tài giữa hai trường phái đối lập: Pháp sẽ dồn ép bằng sức mạnh tấn công, còn Paraguay tiếp tục đặt niềm tin vào hàng thủ kỷ luật để nuôi hy vọng tạo nên thêm một cơn địa chấn. Tuy nhiên, chặn đứng cỗ máy ghi bàn của Mbappe và các đồng đội sẽ là thử thách cực đại với thầy trò Diego Gomez.
ĐT Pháp khiến các đối thủ ngả mũ bằng phong độ "hủy diệt" ở World Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/07/2026 17:57 PM (GMT+7)