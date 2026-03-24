Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất

Sự kiện: World Cup 2026

Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết.

Kỳ World Cup 2026, giải đấu lớn nhất hành tinh do FIFA tổ chức hứa hẹn mang đến mùa hè bùng nổ khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tranh tài trên khắp United States, Canada và Mexico. Với lịch thi đấu kéo dài từ 11/6 đến 19/7/2026, người hâm mộ sẽ được theo dõi hành trình dày đặc gồm 104 trận đấu, từ vòng bảng đến chung kết. Việc cập nhật lịch thi đấu chi tiết theo giờ Việt Nam không chỉ giúp khán giả dễ dàng theo dõi, mà còn là chìa khóa để không bỏ lỡ những đại chiến đỉnh cao ngay từ vòng bảng cho tới các trận knock-out căng thẳng.

Ngày

Giờ

Bảng

Đội 1

Đội 2

Sân vận động

Địa điểm

Trực tiếp

Lượt trận 1 vòng bảng

12/06

02:00

A

Mexico

Nam Phi

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

12/06

09:00

A

Hàn Quốc

Sẽ được xác định sau

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

13/06

02:00

B

Canada

Sẽ được xác định sau

BMO Field

Toronto, Canada

13/06

08:00

D

Mỹ

Paraguay

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

14/06

02:00

B

Qatar

Thụy Sĩ

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

14/06

05:00

C

Brazil

Ma-rốc

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

14/06

08:00

C

Haiti

Scotland

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

14/06

11:00

D

Úc

Sẽ được xác định sau

BC Place

Vancouver, Canada

15/06

00:00

E

Đức

Curacao

NRG Stadium

Houston, Mỹ

15/06

03:00

F

Hà Lan

Nhật Bản

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

15/06

06:00

E

Bờ Biển Ngà

Ecuador

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

15/06

09:00

F

Sẽ được xác định sau

Tunisia

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

15/06

23:00

H

Tây Ban Nha

Cabo Verde

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

16/06

02:00

G

Bỉ

Ai Cập

Lumen Field

Seattle, Mỹ

16/06

05:00

H

Ả Rập Xê Út

Uruguay

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

16/06

08:00

G

Iran

New Zealand

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

16/06

02:00

I

Pháp

Senegal

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

16/06

05:00

I

Sẽ được xác định sau

Na Uy

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

17/06

08:00

J

Argentina

Algeria

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

17/06

11:00

J

Áo

Jordan

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

18/06

00:00

K

Bồ Đào Nha

Sẽ được xác định sau

NRG Stadium

Houston, Mỹ

18/06

03:00

L

Anh

Croatia

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

18/06

06:00

L

Ghana

Panama

BMO Field

Toronto, Canada

18/06

09:00

K

Uzbekistan

Colombia

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

Lượt trận 2 vòng bảng

18/06

23:00

A

Sẽ được xác định sau

Nam Phi

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

19/06

02:00

B

Thụy Sĩ

Sẽ được xác định sau

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

19/06

05:00

B

Canada

Qatar

BC Place

Vancouver, Canada

19/06

08:00

A

Mexico

Hàn Quốc

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

20/06

02:00

D

Mỹ

Úc

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

20/06

05:00

C

Scotland

Ma-rốc

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

20/06

08:00

C

Brazil

Haiti

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

20/06

11:00

D

Sẽ được xác định sau

Paraguay

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

21/06

00:00

F

Hà Lan

Sẽ được xác định sau

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

21/06

03:00

E

Đức

Bờ Biển Ngà

NRG Stadium

Houston, Mỹ

21/06

07:00

E

Ecuador

Curacao

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

21/06

11:00

F

Tunisia

Nhật Bản

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

21/06

23:00

H

Tây Ban Nha

Ả Rập Xê Út

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

22/06

02:00

G

Bỉ

Iran

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

22/06

05:00

H

Uruguay

Cabo Verde

BC Place

Vancouver, Canada

22/06

08:00

G

New Zealand

Ai Cập

Lumen Field

Seattle, Mỹ

23/06

00:00

J

Argentina

Áo

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

23/06

04:00

I

Pháp

Sẽ được xác định sau

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

23/06

07:00

I

Na Uy

Senegal

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

23/06

10:00

J

Jordan

Algeria

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

24/06

00:00

K

Bồ Đào Nha

Uzbekistan

NRG Stadium

Houston, Mỹ

24/06

03:00

L

Anh

Ghana

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

24/06

06:00

L

Panama

Croatia

BMO Field

Toronto, Canada

24/06

06:30

K

Colombia

Sẽ được xác định sau

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

24/06

06:30

K

Sẽ được xác định sau

Uzbekistan

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

Lượt trận cuối vòng bảng

25/06

02:00

B

Thụy Sĩ

Canada

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

25/06

02:00

B

Sẽ được xác định sau

Qatar

BC Place

Vancouver, Canada

25/06

05:00

C

Ma-rốc

Haiti

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

25/06

05:00

C

Scotland

Brazil

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

25/06

08:00

A

Nam Phi

Hàn Quốc

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

25/06

08:00

A

Sẽ được xác định sau

Mexico

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

26/06

03:00

E

Curacao

Bờ Biển Ngà

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

26/06

03:00

E

Ecuador

Đức

BMO Field

Toronto, Canada

26/06

06:00

F

Tunisia

Hà Lan

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

26/06

06:00

F

Nhật Bản

Sẽ được xác định sau

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

26/06

09:00

D

Sẽ được xác định sau

Mỹ

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

26/06

09:00

D

Paraguay

Úc

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

27/06

02:00

I

Na Uy

Pháp

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

27/06

02:00

I

Senegal

Sẽ được xác định sau

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

27/06

07:00

H

Cabo Verde

Ả Rập Xê Út

NRG Stadium

Houston, Mỹ

27/06

07:00

H

Uruguay

Tây Ban Nha

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

27/06

10:00

G

New Zealand

Bỉ

Lumen Field

Seattle, Mỹ

27/06

10:00

G

Ai Cập

Iran

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

28/06

04:00

L

Panama

Anh

BMO Field

Toronto, Canada

28/06

04:00

L

Croatia

Ghana

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

28/06

06:30

K

Colombia

Bồ Đào Nha

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

28/06

06:30

K

Sẽ được xác định sau

Uzbekistan

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

28/06

09:00

J

Algeria

Áo

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

28/06

09:00

J

Jordan

Argentina

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

1/16

29/06

02:00

1/16 - 1

Á quân Bảng A

Á quân Bảng B

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

30/06

00:00

1/16 - 2

Nhất Bảng C

Á quân Bảng F

NRG Stadium

Houston, Mỹ

30/06

03:30

1/16 - 3

Nhất Bảng E

Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

30/06

08:00

1/16 - 4

Nhất Bảng F

Á quân Bảng C

Estadio BBVA

Guadalupe, Mexico

01/07

00:00

1/16 - 5

Á quân Bảng E

Á quân Bảng I

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

01/07

04:00

1/16 - 6

Nhất Bảng I

Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

01/07

08:00

1/16 - 7

Nhất Bảng A

Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

02/07

00:00

1/16 - 8

Nhất Bảng L

Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

02/07

03:00

1/16 - 9

Nhất Bảng G

Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J

Lumen Field

Seattle, Mỹ

02/07

09:00

1/16 - 10

Nhất Bảng D

Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J

Levi's Stadium

Santa Clara, Mỹ

03/07

02:00

1/16 - 11

Nhất Bảng H

Á quân Bảng J

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

03/07

06:00

1/16 - 12

Á quân Bảng K

Á quân Bảng L

BMO Field

Toronto, Canada

03/07

10:00

1/16 - 13

Nhất Bảng B

Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J

BC Place

Vancouver, Canada

04/07

01:00

1/16 - 14

Á quân Bảng D

Á quân Bảng G

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

04/07

05:00

1/16 - 15

Nhất Bảng J

Á quân Bảng H

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

04/07

08:30

1/16 - 16

Nhất Bảng K

Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

1/8

05/07

00:00

1/8 - 1

Thắng 1/16 - 1

Thắng 1/16 - 4

NRG Stadium

Houston, Mỹ

05/07

04:00

1/8 - 2

Thắng 1/16 - 3

Thắng 1/16 - 6

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Mỹ

06/07

03:00

1/8 - 3

Thắng 1/16 - 2

Thắng 1/16 - 4

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

06/07

07:00

1/8 - 4

Thắng 1/16 - 7

Thắng 1/16 - 8

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

07/07

02:00

1/8 - 5

Thắng 1/16 - 12

Thắng 1/16 - 11

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

07/07

07:00

1/8 - 6

Thắng 1/16 - 10

Thắng 1/16 - 9

Lumen Field

Seattle, Mỹ

08/07

00:00

1/8 - 7

Thắng 1/16 - 15

Thắng 1/16 - 14

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

08/07

03:00

1/8 - 8

Thắng 1/16 - 13

Thắng 1/16 - 16

BC Place

Vancouver, Canada

Tứ kết

10/07

03:00

Tứ kết 1

Thắng 1/8 - 2

Thắng 1/8 - 1

Gillette Stadium

Foxborough, Mỹ

11/07

02:00

Tứ kết 2

Thắng 1/8 - 5

Thắng 1/8 - 6

SoFi Stadium

Inglewood, Mỹ

12/07

04:00

Tứ kết 3

Thắng 1/8 - 3

Thắng 1/8 - 4

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

12/07

08:00

Tứ kết 4

Thắng 1/8 - 7

Thắng 1/8 - 8

Arrowhead Stadium

Kansas City, Mỹ

Bán kết

15/07

02:00

Bán kết 1

Thắng Tứ kết 1

Thắng Tứ kết 2

AT&T Stadium

Arlington, Mỹ

16/07

02:00

Bán kết 2

Thắng Tứ kết 3

Thắng Tứ kết 4

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Mỹ

Tranh hạng 3

19/07

04:00

Tranh 3-4

Thua Bán kết 1

Thua Bán kết 2

Hard Rock Stadium

Miami Gardens, Mỹ

Chung kết

20/07

02:00

Chung kết

Thắng Bán kết 1

Thắng Bán kết 2

MetLife Stadium

East Rutherford, Mỹ

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất
Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 22/3/2025 đến ngày 1/4/2026, với sự tham gia của 54 đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá châu...

Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/03/2026 11:09 AM (GMT+7)
