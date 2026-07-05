Lí do đội nào thắng Brazil sẽ sáng cửa vô địch World Cup 2026?

Thống kê thú vị về ĐT Nhật Bản tại World Cup

ĐT Nhật Bản đã dừng bước tại World Cup 2026 sau khi để thua ĐT Brazil ở vòng 1/16. Đây là lần thứ năm đại diện tới từ châu Á vượt qua vòng bảng nhưng chưa thể có được chiến thắng nào tại vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

ĐT Thổ Nhĩ Kỳ thắng Nhật Bản ở vòng 1/8 World Cup 2002 nhưng thua trước nhà vô địch Brazil sau đó

Hiện tại có một thống kê khá thú vị khiến nhiều người thích thú. Đó là đội bóng nào vượt qua được đội đã thắng Nhật Bản ở vòng knock-out sẽ lên ngôi vô địch. Thống kê này đúng trong cả 4 lần trước đó (2002, 2010, 2018 và 2022).

Lần đầu tiên “Những chiến binh Samurai xanh” vượt qua được vòng bảng là World Cup 2002. Ở vòng 1/8, họ gặp Thổ Nhĩ Kỳ và thua với tỉ số 0-1. Đại diện tới từ châu Âu sau đó thua Brazil cũng với tỉ số 0-1 ở bán kết và “Những vũ công Samba” lên ngôi sau đó.

Lần thứ hai ĐT Nhật Bản vượt qua được vòng bảng ở VCK World Cup là năm 2010. Họ đụng độ Paraguay ở vòng 1/8 và để thua trên chấm luân lưu. Ở tứ kết, Paraguay thua 0-1 trước Tây Ban Nha. Đội bóng xứ “bò tót” có thêm 2 chiến thắng với cùng tỉ số 1-0 nữa để đăng quang tại World Cup 2010.

Tới World Cup 2018, “Những chiến binh Samurai xanh” lại vượt qua được vòng bảng nhưng lại thua 2-3 trước ĐT Bỉ ở vòng 1/8. “Quỷ đỏ” tới từ châu Âu để thua 0-1 trước Pháp ở bán kết và “Gà trống Gaulois” lên ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước Croatia.

Câu chuyện xảy ra tương tự với Croatia tại World Cup 2022

Lần gần nhất là World Cup 2022, Nhật Bản để thua Croatia trên chấm luân lưu. Luka Modric cùng các đồng đội tiến tới bán kết nhưng bị Argentina của Lionel Messi khuất phục. Sau đó, “Những vũ công Tango” đăng quang sau chiến thắng nghẹt thở trước đương kim vô địch Pháp.

Cơ hội cho Na Uy, Anh và Argentina?

Chiếu theo quy luật này, các CĐV Na Uy đang rất vui mừng bởi họ sẽ gặp Brazil, đội đã loại Nhật Bản ở vòng 1/16. Nếu vượt qua “Những vũ công Samba”, đại diện tới từ Bắc Âu rất có thể sẽ hưởng “dớp” vô địch. Ngoài ra, ĐT Anh và ĐT Argentina cũng có thể lọt vào danh sách này do chung nhánh tứ kết và bán kết.

Đội nào thắng được Brazil tại World Cup 2026 sẽ lên ngôi vô địch?

Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện vui. Nên nhớ rằng World Cup 2026 đã thay đổi về mặt thể thức khi số lượng các đội tăng lên và vòng đầu tiên của vòng knock-out là vòng 1/16 chứ không phải vòng 1/8 như thường lệ. Hãy cùng chờ xem thống kê này liệu có đúng tại giải đấu năm nay.