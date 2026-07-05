Cầu thủ Pháp bị đấm đá túi bụi, Paraguay phạm 13 lỗi vẫn không ăn thẻ

Tranh cãi cầu thủ Paraguay "xấu chơi" vẫn không ăn thẻ

Cuộc đối đầu giữa Paraguay và Pháp khép lại với nhiều tranh luận xoay quanh công tác trọng tài. Theo thống kê, các cầu thủ Paraguay thực hiện 29 pha tắc bóng, phạm 13 lỗi, đồng thời tạo ra nhiều tình huống va chạm và xô xát với các cầu thủ Pháp.

Người chịu nhiều tác động nhất từ lối chơi quyết liệt này là Kylian Mbappé. Tiền đạo người Pháp trở thành mục tiêu của phần lớn các pha phạm lỗi, trong đó có những tình huống bị đánh giá là rất phi thể thao.

Mbappe và dàn sao ĐT Pháp liên tục bị phạm lỗi thô bạo

Bên cạnh đó, ống kính truyền hình còn ghi lại khoảnh khắc các cầu thủ Paraguay còn dùng khuỷu tay đánh vào sườn Dayot Upamecano, đẩy mặt Jules Kounde hay gây áp lực để trọng tài truất quyền thi đấu Michael Olise.

Gây sốc hơn nữa là trọng tài chính Ilgiz Tantashev không rút bất kì thẻ vàng nào cho cầu thủ Paraguay bất chấp những hành vi bạo lực, phi thể thao xuyên suốt 90 phút. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Pháp lại nhận tới 3 thẻ vàng dù số pha tắc bóng chỉ bằng khoảng một nửa đối thủ.

Cầu thủ Paraguay giẫm nát chấm phạt đền

Một trong những tình huống gây bàn tán nhiều nhất diễn ra sau khi cầu thủ Desire Doue của Pháp bị phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 68. Ban đầu, trọng tài không cho Pháp hưởng phạt đền và chỉ thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Trong lúc Ousmane Dembele cầm bóng chuẩn bị thực hiện quả phạt đền, các cầu thủ Paraguay tìm cách gây áp lực. Thậm chí, Gustavo Velazquez bị bắt gặp đang dùng đinh giày cào mạnh lên chấm phạt đền nhằm tạo một hố trên mặt sân.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên truyền hình và mạng xã hội. Nhiều cổ động viên chỉ trích hành động của Velazquez. Một số ý kiến cho rằng việc cố tình làm hỏng chấm phạt đền đáng phải nhận thẻ vàng, trong khi những người khác cho rằng đây nên là tình huống bị truất quyền thi đấu vì hành vi gian lận.

Gustavo Velazquez dùng "chiêu trò" trước khi Mbappe đá phạt đền

Chuyên gia chỉ trích dữ dội

Bình luận trên BBC, cựu thủ môn Joe Hart bày tỏ sự không đồng tình với hành động của Gustavo Velazquez: "Nếu tôi là thủ môn Orlando Gill thì dù đó có là đồng đội của mình, tôi cũng sẽ kéo cậu ta ra ngay. Đó không phải cách mà tôi muốn đội bóng của mình thi đấu. Thật đáng xấu hổ. Tôi rất mừng vì Mbappe khiến cậu ta phải trả giá và thực hiện thành công quả phạt đề!".

Dembele sau đó nhường quyền thực hiện cho Kylian Mbappe và tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid vẫn ghi bàn.

Phạm lỗi như Beckham vẫn thoát thẻ đỏ

Một tình huống khác khiến dư luận chú ý xảy ra ở phút 78. Sau khi Mbappe va chạm với hậu vệ Juan Jose Caceres, cầu thủ Paraguay khi đang nằm sân đã vung chân và dùng đinh giày tác động vào ống chân của tiền đạo người Pháp.

Juan Jose Caceres thoát thẻ đỏ ở tình huống này

Nhiều ý kiến cho rằng tình huống này gợi nhớ đến cú đá nổi tiếng của David Beckham vào Diego Simeone tại World Cup 1998.

Bình luận viên Steve Wilson của BBC tỏ ra bất ngờ vì trọng tài không phát hiện tình huống này, còn VAR không can thiệp: "Làm sao tình huống đó lại không bị phát hiện? Tôi thực sự không hiểu vì sao trọng tài lại không nhìn thấy. David Beckham từng bị đuổi khỏi sân vì pha bóng như vậy ở World Cup 1998".

Cộng sự của Steve Wilson, Stephen Warnock cũng chỉ trích lối chơi của Paraguay: "Thi đấu quyết liệt và thi đấu công bằng là một chuyện, còn đây là quyết liệt nhưng không công bằng. Paraguay đang cố làm chấn thương các cầu thủ Pháp, điều đó thật không thể chấp nhận".