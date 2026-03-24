Với thể thức 12 bảng đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển, bảng xếp hạng World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi từng điểm số, từng hiệu số bàn thắng bại đều có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

Dưới sự điều hành của FIFA, giải đấu năm nay không chỉ cạnh tranh ở ngôi đầu bảng mà còn mở ra cuộc đua khốc liệt giữa các đội xếp thứ ba để giành 8 suất vé vớt vào vòng 1/16. Việc theo dõi bảng xếp hạng liên tục sẽ giúp người hâm mộ hiểu rõ cục diện từng bảng, các kịch bản đi tiếp và những cuộc đối đầu định đoạt số phận ngay từ vòng bảng.

Bảng xếp hạng bóng đá World Cup 2026 mới nhất

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Mexico (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Chưa xác định 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Canada (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Chưa xác định 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng C Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng D Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Mỹ (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Chưa xác định 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng E Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng F Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Chưa xác định 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng G Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng H Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng I Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Chưa xác định 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng J Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng K Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Chưa xác định 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng L Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.