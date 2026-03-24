Kết quả thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất
Cập nhật kết quả World Cup 2026 nhanh chóng, chính xác sẽ giúp người hâm mộ nắm bắt toàn cảnh diễn biến giải đấu, theo dõi phong độ các ông lớn cũng như chứng kiến những “cú địa chấn” làm thay đổi cục diện từng bảng đấu.
World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những siêu sao hàng đầu thế giới mà còn là nơi mọi bất ngờ có thể xảy ra khi thể thức mới mở rộng lên 48 đội tuyển. Từng trận đấu tại giải đấu do FIFA tổ chức đều mang ý nghĩa quyết định, khi không chỉ hai đội đứng đầu mà cả những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất cũng có cơ hội đi tiếp.
|
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Đội 1
|
Kết quả
|
Đội 2
|
Sân vận động
|
Địa điểm
|
Trực tiếp
|
Lượt trận 1 vòng bảng
|
12/06
|
02:00
|
A
|
Mexico
|
Nam Phi
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
12/06
|
09:00
|
A
|
Hàn Quốc
|
Sẽ được xác định sau
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
13/06
|
02:00
|
B
|
Canada
|
Sẽ được xác định sau
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
13/06
|
08:00
|
D
|
Mỹ
|
Paraguay
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
14/06
|
02:00
|
B
|
Qatar
|
Thụy Sĩ
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
14/06
|
05:00
|
C
|
Brazil
|
Ma-rốc
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
14/06
|
08:00
|
C
|
Haiti
|
Scotland
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
14/06
|
11:00
|
D
|
Úc
|
Sẽ được xác định sau
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
15/06
|
00:00
|
E
|
Đức
|
Curacao
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
15/06
|
03:00
|
F
|
Hà Lan
|
Nhật Bản
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
15/06
|
06:00
|
E
|
Bờ Biển Ngà
|
Ecuador
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
15/06
|
09:00
|
F
|
Sẽ được xác định sau
|
Tunisia
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
15/06
|
23:00
|
H
|
Tây Ban Nha
|
Cabo Verde
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
16/06
|
02:00
|
G
|
Bỉ
|
Ai Cập
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
16/06
|
05:00
|
H
|
Ả Rập Xê Út
|
Uruguay
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
16/06
|
08:00
|
G
|
Iran
|
New Zealand
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
16/06
|
02:00
|
I
|
Pháp
|
Senegal
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
16/06
|
05:00
|
I
|
Sẽ được xác định sau
|
Na Uy
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
17/06
|
08:00
|
J
|
Argentina
|
Algeria
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
17/06
|
11:00
|
J
|
Áo
|
Jordan
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
18/06
|
00:00
|
K
|
Bồ Đào Nha
|
Sẽ được xác định sau
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
18/06
|
03:00
|
L
|
Anh
|
Croatia
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
18/06
|
06:00
|
L
|
Ghana
|
Panama
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
18/06
|
09:00
|
K
|
Uzbekistan
|
Colombia
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
Lượt trận 2 vòng bảng
|
18/06
|
23:00
|
A
|
Sẽ được xác định sau
|
Nam Phi
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
19/06
|
02:00
|
B
|
Thụy Sĩ
|
Sẽ được xác định sau
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
19/06
|
05:00
|
B
|
Canada
|
Qatar
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
19/06
|
08:00
|
A
|
Mexico
|
Hàn Quốc
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
20/06
|
02:00
|
D
|
Mỹ
|
Úc
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
20/06
|
05:00
|
C
|
Scotland
|
Ma-rốc
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
20/06
|
08:00
|
C
|
Brazil
|
Haiti
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
20/06
|
11:00
|
D
|
Sẽ được xác định sau
|
Paraguay
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
21/06
|
00:00
|
F
|
Hà Lan
|
Sẽ được xác định sau
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
21/06
|
03:00
|
E
|
Đức
|
Bờ Biển Ngà
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
21/06
|
07:00
|
E
|
Ecuador
|
Curacao
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
21/06
|
11:00
|
F
|
Tunisia
|
Nhật Bản
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
21/06
|
23:00
|
H
|
Tây Ban Nha
|
Ả Rập Xê Út
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
22/06
|
02:00
|
G
|
Bỉ
|
Iran
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
22/06
|
05:00
|
H
|
Uruguay
|
Cabo Verde
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
22/06
|
08:00
|
G
|
New Zealand
|
Ai Cập
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
23/06
|
00:00
|
J
|
Argentina
|
Áo
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
23/06
|
04:00
|
I
|
Pháp
|
Sẽ được xác định sau
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
23/06
|
07:00
|
I
|
Na Uy
|
Senegal
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
23/06
|
10:00
|
J
|
Jordan
|
Algeria
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
24/06
|
00:00
|
K
|
Bồ Đào Nha
|
Uzbekistan
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
24/06
|
03:00
|
L
|
Anh
|
Ghana
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
24/06
|
06:00
|
L
|
Panama
|
Croatia
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
24/06
|
06:30
|
K
|
Colombia
|
Sẽ được xác định sau
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
24/06
|
06:30
|
K
|
Sẽ được xác định sau
|
Uzbekistan
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
Lượt trận cuối vòng bảng
|
25/06
|
02:00
|
B
|
Thụy Sĩ
|
Canada
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
25/06
|
02:00
|
B
|
Sẽ được xác định sau
|
Qatar
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
25/06
|
05:00
|
C
|
Ma-rốc
|
Haiti
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
25/06
|
05:00
|
C
|
Scotland
|
Brazil
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
25/06
|
08:00
|
A
|
Nam Phi
|
Hàn Quốc
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
25/06
|
08:00
|
A
|
Sẽ được xác định sau
|
Mexico
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
26/06
|
03:00
|
E
|
Curacao
|
Bờ Biển Ngà
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
26/06
|
03:00
|
E
|
Ecuador
|
Đức
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
26/06
|
06:00
|
F
|
Tunisia
|
Hà Lan
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
26/06
|
06:00
|
F
|
Nhật Bản
|
Sẽ được xác định sau
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
26/06
|
09:00
|
D
|
Sẽ được xác định sau
|
Mỹ
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
26/06
|
09:00
|
D
|
Paraguay
|
Úc
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
27/06
|
02:00
|
I
|
Na Uy
|
Pháp
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
27/06
|
02:00
|
I
|
Senegal
|
Sẽ được xác định sau
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
27/06
|
07:00
|
H
|
Cabo Verde
|
Ả Rập Xê Út
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
27/06
|
07:00
|
H
|
Uruguay
|
Tây Ban Nha
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
27/06
|
10:00
|
G
|
New Zealand
|
Bỉ
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
27/06
|
10:00
|
G
|
Ai Cập
|
Iran
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
28/06
|
04:00
|
L
|
Panama
|
Anh
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
28/06
|
04:00
|
L
|
Croatia
|
Ghana
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
28/06
|
06:30
|
K
|
Colombia
|
Bồ Đào Nha
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
28/06
|
06:30
|
K
|
Sẽ được xác định sau
|
Uzbekistan
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|
28/06
|
09:00
|
J
|
Algeria
|
Áo
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
28/06
|
09:00
|
J
|
Jordan
|
Argentina
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
1/16
|
29/06
|
02:00
|
1/16 - 1
|
Á quân Bảng A
|
Á quân Bảng B
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
30/06
|
00:00
|
1/16 - 2
|
Nhất Bảng C
|
Á quân Bảng F
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
30/06
|
03:30
|
1/16 - 3
|
Nhất Bảng E
|
Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
30/06
|
08:00
|
1/16 - 4
|
Nhất Bảng F
|
Á quân Bảng C
|
Estadio BBVA
|
Guadalupe, Mexico
|
01/07
|
00:00
|
1/16 - 5
|
Á quân Bảng E
|
Á quân Bảng I
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
01/07
|
04:00
|
1/16 - 6
|
Nhất Bảng I
|
Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
01/07
|
08:00
|
1/16 - 7
|
Nhất Bảng A
|
Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
02/07
|
00:00
|
1/16 - 8
|
Nhất Bảng L
|
Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
02/07
|
03:00
|
1/16 - 9
|
Nhất Bảng G
|
Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
02/07
|
09:00
|
1/16 - 10
|
Nhất Bảng D
|
Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J
|
Levi's Stadium
|
Santa Clara, Mỹ
|
03/07
|
02:00
|
1/16 - 11
|
Nhất Bảng H
|
Á quân Bảng J
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
03/07
|
06:00
|
1/16 - 12
|
Á quân Bảng K
|
Á quân Bảng L
|
BMO Field
|
Toronto, Canada
|
03/07
|
10:00
|
1/16 - 13
|
Nhất Bảng B
|
Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
04/07
|
01:00
|
1/16 - 14
|
Á quân Bảng D
|
Á quân Bảng G
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
04/07
|
05:00
|
1/16 - 15
|
Nhất Bảng J
|
Á quân Bảng H
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
04/07
|
08:30
|
1/16 - 16
|
Nhất Bảng K
|
Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
1/8
|
05/07
|
00:00
|
1/8 - 1
|
Thắng 1/16 - 1
|
Thắng 1/16 - 4
|
NRG Stadium
|
Houston, Mỹ
|
05/07
|
04:00
|
1/8 - 2
|
Thắng 1/16 - 3
|
Thắng 1/16 - 6
|
Lincoln Financial Field
|
Philadelphia, Mỹ
|
06/07
|
03:00
|
1/8 - 3
|
Thắng 1/16 - 2
|
Thắng 1/16 - 4
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
|
06/07
|
07:00
|
1/8 - 4
|
Thắng 1/16 - 7
|
Thắng 1/16 - 8
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|
07/07
|
02:00
|
1/8 - 5
|
Thắng 1/16 - 12
|
Thắng 1/16 - 11
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
07/07
|
07:00
|
1/8 - 6
|
Thắng 1/16 - 10
|
Thắng 1/16 - 9
|
Lumen Field
|
Seattle, Mỹ
|
08/07
|
00:00
|
1/8 - 7
|
Thắng 1/16 - 15
|
Thắng 1/16 - 14
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
08/07
|
03:00
|
1/8 - 8
|
Thắng 1/16 - 13
|
Thắng 1/16 - 16
|
BC Place
|
Vancouver, Canada
|
Tứ kết
|
10/07
|
03:00
|
Tứ kết 1
|
Thắng 1/8 - 2
|
Thắng 1/8 - 1
|
Gillette Stadium
|
Foxborough, Mỹ
|
11/07
|
02:00
|
Tứ kết 2
|
Thắng 1/8 - 5
|
Thắng 1/8 - 6
|
SoFi Stadium
|
Inglewood, Mỹ
|
12/07
|
04:00
|
Tứ kết 3
|
Thắng 1/8 - 3
|
Thắng 1/8 - 4
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
12/07
|
08:00
|
Tứ kết 4
|
Thắng 1/8 - 7
|
Thắng 1/8 - 8
|
Arrowhead Stadium
|
Kansas City, Mỹ
|
Bán kết
|
15/07
|
02:00
|
Bán kết 1
|
Thắng Tứ kết 1
|
Thắng Tứ kết 2
|
AT&T Stadium
|
Arlington, Mỹ
|
16/07
|
02:00
|
Bán kết 2
|
Thắng Tứ kết 3
|
Thắng Tứ kết 4
|
Mercedes-Benz Stadium
|
Atlanta, Mỹ
|
Tranh hạng 3
|
19/07
|
04:00
|
Tranh 3-4
|
Thua Bán kết 1
|
Thua Bán kết 2
|
Hard Rock Stadium
|
Miami Gardens, Mỹ
|
Chung kết
|
20/07
|
02:00
|
Chung kết
|
Thắng Bán kết 1
|
Thắng Bán kết 2
|
MetLife Stadium
|
East Rutherford, Mỹ
Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 22/3/2025 đến ngày 1/4/2026, với sự tham gia của 54 đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá châu...
