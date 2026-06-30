Tin nóng bóng đá World Cup 30/6: Ancelotti giải thích vì sao không dùng Neymar

Ancelotti giải thích vì sao không dùng Neymar

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Nhật Bản, HLV Ancelotti giải thích vì sao không dùng Neymar. “Tôi định đưa Neymar vào trong hiệp một. Chúng tôi đã trao đổi với nhau. Kế hoạch là nếu chúng tôi không gỡ hòa, Neymar sẽ vào từ phút 60 đến 65. Tuy nhiên, chúng tôi sớm gỡ hòa nên tôi không muốn thay đổi đội hình”.

HLV Ancelotti giải thích vì sao lại không đưa Neymar vào sân

AS Roma chấp nhận chịu phạt

Theo một số nguồn tin, AS Roma sẵn sàng chấp nhận án phạt tài chính của UEFA thay vì bán cầu thủ chủ chốt trước ngày 30/6. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Soule, Kone, Ndicka hay Svilar sẽ rời đi trong mùa hè. Tuy nhiên, AS Roma quyết định giữ tất cả để tham dự Champions League mùa sau.

Tương lai bấp bênh của Rashford

Theo Andy Mitten, Man United chưa có tín hiệu nào muốn đưa Rashford trở lại đội một. Ý tưởng vẫn như cũ, đội chủ sân Old Trafford sẽ cố gắng bán tiền đạo người Anh để thu về một khoản tiền nhất định. Man United kỳ vọng Rashford thi đấu tốt tại World Cup 2026 để có thể chào “giá”.

Sao Bờ Biển Ngà tiết lộ về tương lai

Trả lời phỏng vấn về tương lai, Yan Diomande tiết lộ. “Tôi không dùng Instagram nữa nên tôi không biết chuyện gì xảy ra. Về cơ bản, tôi muốn rời đi nhưng tất cả đều phụ thuộc vào người đại diện của tôi. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung mọi sức lực cùng Bờ Biển Ngà làm nên lịch sử”.