Messi có thể giành Quả bóng vàng thứ 9 nếu Argentina vô địch World Cup 2026

🌟 Ngôi sao sáng nhất của vòng bảng World Cup 2026

Rõ ràng, Messi chính là ngôi sao sáng nhất, có phong độ cao nhất tại vòng bảng World Cup 2026. 6 bàn thắng, trong đó có 1 hat-trick tại vòng bảng giúp siêu sao người Argentina không chỉ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới mà còn phá hàng loạt kỷ lục World Cup như: Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử (19 bàn); Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất (7 trận); Cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick (38 tuổi 357 ngày); Ghi bàn từ ngoài vòng cấm nhiều nhất (7 bàn); Kiến tạo ở nhiều kỳ World Cup nhất (5 kỳ)…

Messi sáng cửa giành Quả bóng vàng thứ 9 nếu giúp Argentina tiến sâu tại World Cup 2026

Khi World Cup 2026 đã bước vào giai đoạn knock-out, một câu hỏi đang được giới truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm: Liệu Lionel Messi có thể giành Quả bóng Vàng lần thứ 9 trong sự nghiệp nếu đưa tuyển Argentina bảo vệ thành công chức vô địch?

🌕 World Cup là thước đo quan trọng cho cuộc đua Quả bóng vàng

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), lịch sử đang mang đến những tín hiệu rất tích cực cho siêu sao người Argentina. Cụ thể, trong nhiều kỳ World Cup trước đây, màn trình diễn của các cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua Quả bóng Vàng. Không ít huyền thoại như Paolo Rossi, Romario, Zinedine Zidane, Ronaldo De Lima hay Fabio Cannavaro đều bước lên đỉnh vinh quang cá nhân sau khi tỏa sáng và giúp đội tuyển quốc gia đăng quang World Cup.

Messi lập hàng loạt kỷ lục sau vòng bảng

Chính Messi cũng là minh chứng rõ ràng nhất. Chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina đã trở thành nền tảng quan trọng để anh giành Quả bóng Vàng 2023, qua đó nâng tổng số danh hiệu này lên con số kỷ lục (8 lần).

Bởi vậy, nếu Argentina tiếp tục lên ngôi tại World Cup 2026 và Messi duy trì vai trò đầu tàu của đội bóng, khả năng anh sở hữu Quả bóng Vàng thứ 9 là hoàn toàn có cơ sở.

💫 Đối thủ đua Quả bóng vàng của Messi là ai?

Tuy nhiên, Marca cũng nhấn mạnh rằng cuộc đua vẫn còn rất dài. Thành tích ở World Cup chỉ là một phần trong quá trình bầu chọn. Phong độ ở cấp CLB cùng màn trình diễn của những đối thủ cạnh tranh như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay các ngôi sao khác (Harry Kane, Cristiano Ronaldo và Vinicius Junior…) trong nửa cuối năm 2026 cũng sẽ có tác động đáng kể.

Dẫu vậy, nếu kịch bản Argentina bảo vệ thành công chức vô địch trở thành hiện thực, Messi nhiều khả năng sẽ một lần nữa trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Nếu điều đó xảy ra, chân sút sinh năm 1987 sẽ tiếp tục nới rộng kỷ lục về số lần giành Quả bóng Vàng, đồng thời tạo nên một cột mốc có thể phải rất lâu nữa mới có người đủ sức chinh phục.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra tại London (Anh) vào ngày 26/10.