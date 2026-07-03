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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Argentina - Cape Verde: Sức mạnh "nhà vua" đối đầu hiện tượng (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Argentina

(5h, 4/7 vòng 1/16) Đối đầu với "ngựa ô" Cape Verde sở hữu hàng thủ kiên cường tại vòng 1/16 World Cup 2026, đẳng cấp vượt trội cùng phong độ cao của thủ quân Lionel Messi sẽ là chìa khóa giúp Argentina giành tấm vé đi tiếp.

   

World Cup | 5h, 4/7 | Hard Rock Stadium

Argentina
Trực tiếp bóng đá Argentina - Cape Verde: Sức mạnh "nhà vua" đối đầu hiện tượng (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Argentina - Cape Verde: Sức mạnh "nhà vua" đối đầu hiện tượng (World Cup) - 1
Cabo Verde
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Argentina - Cape Verde: Sức mạnh "nhà vua" đối đầu hiện tượng (World Cup) - 1
E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez, J. Alvarez., E. Fernandez
Trực tiếp bóng đá Argentina - Cape Verde: Sức mạnh "nhà vua" đối đầu hiện tượng (World Cup) - 1
Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, S. Cabral, Pina, Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral, Livramento

Argentina và Cape Verde sẽ đụng độ tại vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Hard Rock. Đây là cặp đấu chênh lệch đẳng cấp nhưng đầy thú vị khi "ngựa ô" châu Phi sở hữu hàng thủ cực kỳ kiên cường, từng cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay.

Về lực lượng, Argentina cực kỳ tự tin với chuỗi 3 trận toàn thắng vòng bảng. HLV Lionel Scaloni đón nhận tin vui khi trung vệ Cristian Romero kịp bình phục chấn thương đầu gối, trong khi thủ quân Lionel Messi – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công – sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận trước.

Bên kia chiến tuyến, Cape Verde chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Telmo Arcanjo vắng mặt vì chấn thương cơ. Dù vậy, các trụ cột như thủ môn Vozinha, Ryan Mendes hay Jovane Cabral đều sẵn sàng ra sân với sơ đồ phòng ngự kỷ luật nhằm phong tỏa các ngôi sao Nam Mỹ.

Dù Cape Verde rất tổ chức, đẳng cấp vượt trội sẽ giúp Albiceleste kiểm soát hoàn toàn thế trận. Argentina được dự đoán sẽ sớm giải mã hiện tượng này để thắng cách biệt 2-3 bàn trong 90 phút và tiến vào vòng sau.

Trực tiếp bóng đá Argentina - Cape Verde: Sức mạnh "nhà vua" đối đầu hiện tượng (World Cup) - 1

Nhận định bóng đá Argentina - Cape Verde: Chờ Messi giải mã "hiện tượng" (World Cup)
Nhận định bóng đá Argentina - Cape Verde: Chờ Messi giải mã "hiện tượng" (World Cup)

(5h, 4/7, vòng 1/16) Cape Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích ở World Cup 2026, nhưng có lẽ câu chuyện đó sẽ sớm khép lại từ vòng 1/16 - nơi họ...

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

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-03/07/2026 19:50 PM (GMT+7)
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