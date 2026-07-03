Trực tiếp bóng đá Argentina - Cape Verde: Sức mạnh "nhà vua" đối đầu hiện tượng (World Cup)

World Cup | 5h, 4/7 | Hard Rock Stadium Argentina 0 - 0 Cabo Verde (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Cabo Verde Cabo Verde Điểm E. Martinez Molina Romero L. Martinez Medina De Paul Mac Allister Messi Lautaro Martinez J. Alvarez. E. Fernandez Điểm Vozinha Moreira Lopes Borges S. Cabral Pina Mendes Duarte Monteiro J. Cabral Livramento Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Cabo Verde Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez, J. Alvarez., E. Fernandez Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, S. Cabral, Pina, Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral, Livramento

Argentina và Cape Verde sẽ đụng độ tại vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Hard Rock. Đây là cặp đấu chênh lệch đẳng cấp nhưng đầy thú vị khi "ngựa ô" châu Phi sở hữu hàng thủ cực kỳ kiên cường, từng cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay.

Về lực lượng, Argentina cực kỳ tự tin với chuỗi 3 trận toàn thắng vòng bảng. HLV Lionel Scaloni đón nhận tin vui khi trung vệ Cristian Romero kịp bình phục chấn thương đầu gối, trong khi thủ quân Lionel Messi – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công – sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận trước.

Bên kia chiến tuyến, Cape Verde chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Telmo Arcanjo vắng mặt vì chấn thương cơ. Dù vậy, các trụ cột như thủ môn Vozinha, Ryan Mendes hay Jovane Cabral đều sẵn sàng ra sân với sơ đồ phòng ngự kỷ luật nhằm phong tỏa các ngôi sao Nam Mỹ.

Dù Cape Verde rất tổ chức, đẳng cấp vượt trội sẽ giúp Albiceleste kiểm soát hoàn toàn thế trận. Argentina được dự đoán sẽ sớm giải mã hiện tượng này để thắng cách biệt 2-3 bàn trong 90 phút và tiến vào vòng sau.