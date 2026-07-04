Nghi án doping chấn động World Cup 2026: 8 tuyển thủ Tunisia dương tính với chất cấm

Tunisia thêm một lần gây tranh cãi tại World Cup 2026

Hành trình của Tunisia tại World Cup 2026 khép lại trong thất vọng và giờ đây còn bị phủ bóng bởi một vụ việc liên quan đến doping. Theo báo The Times, có tới tám cầu thủ của đội tuyển của quốc gia Bắc Phi này xuất hiện kết quả bất thường trong các cuộc kiểm tra chất cấm được tiến hành trong thời gian giải đấu diễn ra.

ĐT Tunisia lại gặp vấn đề sau World Cup 2026

Trước đó, Tunisia đã bị loại ngay từ vòng bảng sau ba thất bại nặng nề: thua Thụy Điển 1-5, Nhật Bản 0-4 và Hà Lan 1-3.

Các mẫu xét nghiệm cho thấy dấu vết của clenbuterol, song danh tính các cầu thủ liên quan chưa được công bố. Điều đáng chú ý là những cầu thủ này không bị áp dụng án treo giò bắt buộc, bởi lượng chất cấm phát hiện được nằm dưới ngưỡng quy định nhằm tránh xử phạt trong các trường hợp nhiễm chéo từ thực phẩm.

Nhà hàng tại Monterrey bị nghi là nguồn lây nhiễm

Đội tuyển Tunisia đóng quân tại thành phố Monterrey trong suốt giải đấu. Một số cuộc kiểm tra được thực hiện từ 10 đến 14 ngày trước trận cuối cùng gặp Hà Lan hôm 26/6.

Các cầu thủ Tunisia sẽ bị FIFA điều tra

Theo hướng điều tra ban đầu, một nhà hàng tại Monterrey được xem là nguồn có khả năng cao gây ra tình trạng nhiễm clenbuterol. Giới chức chống doping hiện không cho rằng các cầu thủ cố ý sử dụng chất cấm, do đó khả năng họ phải nhận án phạt là rất thấp.

Clenbuterol được xếp vào nhóm beta-2 agonist, có tác dụng tương tự steroid đồng hóa, giúp tăng khối lượng cơ bắp và giảm mỡ cơ thể. Việc sử dụng trái phép chất này trong ngành chăn nuôi tại Mexico nhằm tạo ra thịt nạc hơn từ lâu đã là vấn đề được cảnh báo.

Bài học từ World Cup U17 và quy định mới của WADA

Đây không phải lần đầu clenbuterol gây rắc rối tại một giải đấu lớn tổ chức ở Mexico. Tại FIFA U17 World Cup 2011, có tới 109 cầu thủ thuộc 19 đội tuyển khác nhau bị phát hiện dấu vết chất này. Khi đó, FIFA đã yêu cầu kiểm tra các mẫu thịt lấy từ khách sạn của các đội và kết quả cho thấy 30% mẫu dương tính với clenbuterol.

Tunisia thi đấu không thành công ở World Cup 2026

Năm 2022, World Anti-Doping Agency ban hành Thư kỹ thuật số 23 (TL23), quy định rằng nếu nồng độ clenbuterol trong nước tiểu thấp hơn 5 ng/mL, kết quả sẽ được ghi nhận là “kết quả phân tích bất thường” (ATF) thay vì “kết quả phân tích bất lợi” (AAF). Trong trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ mở cuộc điều tra để xác định liệu nguyên nhân có phải do nhiễm từ thực phẩm hay không. Nếu được xác nhận, hồ sơ sẽ bị khép lại mà không áp dụng hình phạt.

Liên đoàn bóng đá Tunisia, các cầu thủ liên quan cùng những CLB chủ quản được cho là đã nhận thông báo về cuộc điều tra đang diễn ra.

Đáng chú ý, chiến dịch World Cup 2026 của Tunisia vốn đã đầy biến động khi Liên đoàn bóng đá nước này quyết định sa thải HLV Sabri Lamouchi ngay sau trận mở màn, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Với những diễn biến mới nhất, Tunisia tiếp tục trở thành tâm điểm của một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất tại World Cup 2026, dù nhiều khả năng các cầu thủ sẽ không phải chịu án phạt nếu giả thuyết nhiễm clenbuterol từ thực phẩm được chứng minh.