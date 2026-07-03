“Lời nguyền" lạ dành cho nhà vô địch World Cup, Argentina coi chừng Cape Verde

Đức trở thành nạn nhân mới của "lời nguyền"

Đội tuyển Đức chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 3-4 trong cuộc so tài Paraguay trên chấm luân lưu, khi hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu. Việc "Cỗ xe tăng" bị loại ngay từ vòng 1/16 không chỉ là cú sốc về chuyên môn mà còn khiến họ trở thành nạn nhân mới nhất của "lời nguyền các nhà vô địch World Cup".

ĐT Đức (áo trắng) thua đau Paraguay

Kể từ World Cup 2006, chỉ có duy nhất một đội tuyển từng vô địch thế giới giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp tại kỳ World Cup tiếp theo sau chức vô địch. Ngoại lệ duy nhất là tuyển Pháp, nhà vô địch năm 2018, khi họ tiến một mạch tới trận chung kết World Cup 2022 trước khi để thua Argentina.

Italia, Tây Ban Nha và Đức đều từng gục ngã

Italia là đội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của "lời nguyền". Sau khi lên ngôi vô địch thế giới lần thứ tư vào năm 2006, “Azzurri” đều bị loại ngay từ vòng bảng tại các kỳ World Cup 2010 và 2014. Thậm chí, ở ba kỳ World Cup gần đây nhất, Italia còn không thể giành vé tham dự vòng chung kết.

Tây Ban Nha cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Sau chức vô địch lịch sử năm 2010, “La Roja” bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014. Đến các kỳ World Cup 2018 và 2022, họ đều dừng bước ở vòng 1/8.

Với Đức, sau chức vô địch năm 2014, họ trải qua hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022. Phải đến World Cup 2026, đội bóng áo trắng mới trở lại vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, niềm vui của người Đức kéo dài không lâu. Họ bị Paraguay loại ngay ở vòng 1/16 – vòng đấu mới được bổ sung tại World Cup 2026 do số lượng đội tham dự tăng lên, diễn ra trước vòng 1/8.

Messi sắp đối đầu thủ môn Vozinha

Argentina chờ nối gót Tây Ban Nha phá dớp

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha đã gặp Áo và giành thắng lợi 3-0 ở vòng 1/16. Đây là lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 2010, TBN giành chiến thắng ở một trận knock-out World Cup.

Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Argentina sẽ chạm trán hiện tượng Cape Verde vào lúc 5h ngày 4/7. Đội bóng của Lionel Messi chưa từng thi đấu một trận loại trực tiếp nào tại World Cup kể từ khi đăng quang ở Qatar, vì vậy đây sẽ là cơ hội đầu tiên để “Albiceleste” chứng minh họ có thể vượt qua "lời nguyền" từng ám ảnh nhiều nhà vô địch trước đó.